Kira Hagi a transmis un mesaj emoționant pentru Gică Popescu, în ziua în care "Baciul" împlinește 57 de ani - Antena Sport

Galerie (15) Kira Hagi a transmis un mesaj emoționant pentru Gică Popescu. Cuvinte uriașe pentru fostul căpitan al Generației de Aur. Kira Hagi, Gică Hagi și Gică Popescu / Colaj Instagra Kira Hagi a transmis un mesaj emoționant pentru Gică Popescu, cel care își sărbătorește astăzi ziua de naștere. Legenda naționalei României împlinește 57 de ani. ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ Fiica lui Gică Hagi a reacționat pe rețelele sociale. A postat pe Insta Story o imagine cu Gică Popescu ridicând, în 1997, Cupa Cupelor cu banderola Barcelonei pe braț. Kira Hagi a transmis un mesaj emoționant pentru Gică Popescu „Gică Popescu, un adevărat campion!„, a scris Kira în descrierea imaginii de pe contul ei de Instagram. Gică Popescu a jucat pentru Barcelona între 1995 și 1997, perioadă în care a cucerit și Cupa Spaniei (1997) și Supercupa Spaniei (1996). A fost desemnat de șase ori cel mai bun jucător român al anului. Reclamă

Reclamă

„Baciul” este al treilea cel mai selecționat tricolor (115), după Dorinel Munteanu (134) și Gică Hagi (125). A marcat 16 goluri la echipa națională, alături de care a participat la 3 ediţii ale Campionatului Mondial şi la 2 turnee finale ale Campionatului European.

„Mă simt mai bine decât m-am simțit vreodată! Starea mea fizică este net inferioară vârstei pe care o împlinesc azi. Totuși, pe data de 25 mai, atunci când a avut loc meciul de retragere al „Generației de Aur”, a fost pentru ultima oară când am jucat împreună. Deci, nu se mai pune problema unui alt meci în care să joace Generația de Aur.

Indiferent cât de încărcat este programul pe care îl am zilnic și nu mă refer doar la activitățile de la Farul, am și multe alte lucruri pe care le fac, la Guvern, business-uri, mereu mi-am găsit timp să stau cu prietenii, cu familia, atunci când am împlinit o anumită vârstă. Așa voi face și acum, voi găsi timp chiar în această seară să stau cu cei dragi, cu cei apropiați”, a declarat Gică Popescu pentru prosport.ro.

Reclamă

Cum au ajuns Gică Hagi şi Gică Popescu să se căsătorească cu două surori „Regele” Hagi s-a căsătorit, în 1995, cu Marilena. Cel mai bun marcator din istoria naţionalei României l-a ajutat şi pe bunul său prieten să îşi găsească marea dragoste. Gică Popescu a cunoscut-o într-un mod inedit pe Luminţa, sora soţiei lui Hagi. „A venit în vizită la sora ei, soția lui Gică Hagi, și el era într-o perioadă în care nu prea juca, nu-l băga, îl chemam la mine la grătar să se mai destindă. Soția lui era însărcinată cu primul copil, cu Kira, și îmi spune într-o zi: ‘Aș veni, dar este și cumnata mea la mine’„, povestea Gică Popescu pentru a1.ro. Popescu şi-a amintit că Hagi n-a vrut să-l ajute atunci când s-a îndrăgostit de sora soţiei lui Gică Hagi. Cei doi au avut un dialog fabulos. „Mă, de ce n-ai vrut să îmi dai numărul de telefon atunci când ţi l-am cerut?!„, l-a întrebat Gică Popescu pe Hagi. „Aşa e normal„, a fost primul răspuns al lui Gică Hagi. Popescu a insistat. „N-ai avut încredere în mine, nu?”, a insistat „Baciul”. „Nu că n-aveam, dar nu e bine să te bagi. Erai bărbat, găseste-ţi calea singur„, i-a transmis Hagi cu zâmbetul pe buze. Popescu s-a confesat apoi prietenului său. „A fost de muncă, să ştii că a fost de muncă, dar până la urmă am reuşit„, a mai spus Popescu, în timp ce Gică Hagi îl aproba: „Ştiu! Ştiu!”.

Reclamă