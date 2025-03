Care a putut să fie primul job al magnatului român care a ajuns acum la fel de bogat ca Ion Ţiriac. A văzut anunţul în ziar - Antena Sport

Povestea de succes lui Dragoş Pavăl, unul dintre patronii Dedeman, este un extraordinară. Magnatul a dezvăluit în trecut cum a început drumul spre afacerea care l-a adus în topul Forbes, cu o avere de 1.9 miliarde de dolari.

Acţionarul principal de la Dedeman, despre care au existat des informaţii că va ajunge acţionar la Genoa, alături de Dan Şucu, s-a înscris la Facultatea de Matematică din Iaşi, la secţia informatică. De acolo, a primit o repartiţie la o fabrică de confecţii din oraşul Bacău. Ulterior, a ajuns informatician la întreprinderea magazinelor, după un anunţ văzut în ziar.

Primul job al lui Dragoş Pavăl

„M-a surprins, pentru că pe atunci nu prea se ştia ce e aia. La interviu, directorul mi-a arătat nişte cutii în care erau două calculatoare ambalate şi m-a întrebat dacă ştiu ce să fac cu ele. Aproape un an am lucrat zi şi noapte şi am făcut un soft de contabilitate, în care se introduceau salariile şi toată gestiunea.

Lucrând la această întreprindere am văzut ce înseamnă comerţul. Aveam acces la toate cifrele, am văzut cum e cu adaosul comercial, cum se face profit, cât de mare este penuria de produse. Marfa intra şi ieşea din depozite într-un ritm ameţitor”, dezvăluia Dragoş Pavăl, pentru adevarul.ro, în 2012.

Ultimul top publicat de forbes.com, îi găseşte pe cei doi fraţi printre cei mai bogaţi români. Dragoş Pavăl are o avere de 1.9 miliarde de dolari, în timp ce Adrian Pavăl are o avere estimată la „doar” 1.3 miliarde de dolari. Ion Ţiriac are 2 miliarde de dolari.