Lovitura dată de magnatul român care le-a cerut socrilor o maşină şi o sumă de bani pentru a porni o afacere! Ce a reuşit alături de fratele său - Antena Sport

Dragoş Pavăl, la un eveniment Miliardarii Dedeman, Dragoş şi Adrian Pavăl, au reuşit prima performanţă în fotbal de când au preluat clubul FC Bacău. Echipa finanţată de cei doi oameni de afaceri s-a clasat pe primul loc la finalul sezonului regular, cu 44 de puncte. FC Bacău a terminat sezonul regular la 7 puncte peste locul 2, ocupat de Ştiinţa Miroslava. În ultima etapă a sezonului regular, FC Bacău a „spulberat-o" pe CSM Vaslui, învingând-o cu 7-0. Echipa vasluiană a ratat accesul în play-off. Gigi Becali e convins că FC Bacău, echipa fraţilor Pavăl, va deveni o forţă în fotbalul românesc! Patronul FCSB-ului, Gigi Becali, se arăta convins că FC Bacău, echipa finanţată de fraţii Pavăl, va promova în prima ligă şi se va bate pentru trofee. Forţa financiară a fraţilor Pavăl va face din FC Bacău o echipă de temut, susţinea Becali. În condiţiile în care se vehicula că fraţii Pavăl ar putea să i se alăture lui Dan Şucu în proiectul acestuia de la Genoa, Becali spunea că nu crede în această variantă. „E posibil, se cunosc, au același business, fac același lucru. Din ce știu eu despre frații Pavăl, nu cred că ar fi pus pe altcineva în față. Au bani mulți oamenii ăia. Dacă dădeau 40 milioane de euro, nici nu contau. Nu știu câți bani au, dar știu că au o afacere care costă aproape 3 miliarde.

Un om care are atâția bani nu îl pune pe altul în față. Interfață intră cineva care are bani, nu îi poate justifica, nu vrea sau are probleme. Sunt 7 frați, de ce să îl pună pe Șucu să se ocupe?

Nu cred, sunt oameni care iau lucrurile frumos. Au luat Bacăul, au făcut academie, au luat-o din C. Ei sunt acolo moldoveni, la Bacăul lor. O iau ușor-ușor și probabil o să întărească Bacăul. Peste 2-3 ani, când promovează, cred că vom vedea o echipă puternică la Bacău”, declara Gigi Becali pentru gsp.ro.

Dragoş Pavăl le-a cerut socrilor o sumă de bani şi o Dacie break pentru a porni afacerea care l-a transformat în unul dintre cei mai bogaţi români

Dragoş Pavăl, care a fondat lanţul de magazine Dedeman, alături de fratele lui, Adrian, le-a cerut socrilor o sumă de bani şi o Dacie break pentru a porni afacerea. Adrian Pavăl a pus la bătaie 10.000 de mărci germane pentru startul business-ului.

