Mesajul scurt postat de Mihai Stoica, după ce Cristina Neagu s-a retras din naţionala de handbal a României - Antena Sport

„Ce călătorie fantastică! Întotdeauna mi-am dorit să-mi reprezint țara. Și am avut șansa de a face asta timp de 17 ani. De fiecare dată cu mândrie, onoare și responsabilitate. Am jucat și creat amintiri frumoase alături de jucătoare senzaționale și am trăit fiecare moment la intensitate maximă. Mulțumesc tuturor colegelor și antrenorilor pe care i-am avut de-a lungul timpului la echipa națională.

Mulțumesc fanilor care au fost mereu alături de mine și de echipă. A fost o mare onoare să fiu căpitanul echipei. Am intrat mereu pe teren cu ambiție, spirit de luptă, am râs, am plâns, de tristețe, de bucurie și am dat de fiecare dată tot ce am avut mai bun. Sunt mândră de tot ce am realizat și mai ales recunoscătoare pentru toate emoțiile şi sentimentele trăite sub tricolor! Drumul cu echipa națională se încheie aici, dar călătoria mea continuă! Hai, România!”, a scris Cristina Neagu pe conturile de Facebook şi Instagram.

Cristina Neagu, chinuită de amintiri după retragerea de la națională: „Și acum mai am coșmaruri de atunci!”

Cristina Neagu este chinuită de amintiri, după ce și-a anunțat retragerea de la echipa națională. Interul stânga de la CSM București a declarat că încă mai are coșmaruri cu meciul pierdut de România în fața Cehiei, la Campionatul Mondial din 2017.

La momentul respectiv, „tricolorele” au ratat dramatic calificarea în sferturile Campionatului Mondial. Cehia a învins România, 28-17, cu un gol marcat în ultima secundă de joc, după ce „tricolorele” au condus pe tabelă timp de 55 de minute.

Cristina Neagu și-a anunțat retragerea de la echipa națională, la revenirea de la Campionatul Mondial din Danemarca, Norvegia și Suedia. Interul stânga de la CSM București a dezvăluit și care este meciul care încă o chinuie, la șase ani distanță după disputarea lui.

De asemenea, Neagu a declarat că în anul 2016, s-a produs un schimb de generație la națională, însă s-a construit de asemenea o echipă competitivă, care a obținut rezultate notabile. „Reconstrucția a început din 2016, când nume importante s-au retras de la echipa națională. Totuși, am reușit să facem o echipă bună, să obținem cel puțin în perioada 2016-2018 rezultate bune, chiar dacă la Mondialul din 2017 am ieșit pe locul 10. Cred că și acum mai am coșmaruri cu meciul împotriva Cehiei. Nu îmi imaginez ce înseamnă schimbul de generație, că nu avem 10 jucătoare trecute de 35 de ani, deși alte echipe au jucătoare trecute de 35 de ani care joacă foarte bine, la cel mai înalt nivel și sunt apreciate. Ce știu este că îmi doresc ca echipa națională să revină sus”, a declarat Cristina Neagu. România a încheiat actualul Campionat Mondial pe locul 12, ratând calificarea în sferturile de finală şi ratând, totodată, şi participarea la Jocurile Olimpice 2024 de la Paris.