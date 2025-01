Michail Antonio, discurs tulburător după ce a scăpat cu viaţă ca prin minune dintr-un teribil accident: "Viaţa este fragilă şi fiecare clipă contează" - Antena Sport

Implicat într-un grav accident rutier la începutul lunii decembrie, Michail Antonio a fost externat marţi. Atacantul echipei West Ham a publicat apoi un mesaj în social media în care afirmă că este recunoscător că este în viaţă.

„În fiecare an, în această perioadă a anului, oamenii mă întreabă pentru ce sunt recunoscător şi în fiecare an mă lupt să găsesc cuvintele potrivite. Dar în acest an, ştiu exact pentru ce sunt recunoscător: pentru că sunt în viaţă”, a scris Michail Antonio într-o postare pe Instagram miercuri.

Michail Antonio, discurs tulburător după ce a scăpat cu viaţă ca prin minune

„Aş dori să iau un moment pentru a recunoaşte ceva: am petrecut atât de mulţi ani luând viaţa ca pe ceva de-a gata. Mi-am făcut planuri pentru mâine, pentru anul următor, presupunând întotdeauna că ziua de mâine este garantată. Am văzut prieteni apropiaţi murind, i-am văzut pe alţii confruntându-se cu experienţe apropiate de moarte şi chiar şi atunci nu am înţeles pe deplin cât de preţioasă este viaţa”, a mai spus Antonio, citat de news.ro.

Obligat să folosească deocamdată cârje şi după ce a petrecut mai multe săptămâni în spital după ce a suferit o intervenţie chirurgicală în urma accidentului de maşină, Michail Antonio a avut o adevărată revelaţie în urma acestei tragedii.

„Prin ce am trecut recent mi-a deschis ochii. Viaţa este fragilă şi fiecare clipă contează. Îi sunt atât de recunoscător lui Dumnezeu pentru că mi-a dat puterea de a merge mai departe şi pentru că mi-a permis să fiu încă aici”, a mai scris el.