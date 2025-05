Ce avere are, de fapt, milionarul român de 34 de ani care construieşte un castel în România - Antena Sport

George Ţucudean, milionarul român de 34 de ani, a renunţat la fotbal în 2020, după ce a suferit anumite probleme la inimă. De atunci, fostul campion din Liga 1 s-a implicat în afacerile conduse de familia sa.

Bunicul lui a construit un adevărat imperiu financiar, de care se ocupă acum şi fostul jucător al lui Dinamo şi FCSB. Ei deţin o podgorie de peste 80 de hectare, o cramă, un hotel de 5 stele, o firmă de mobilă, un ştrand și ferme de porci şi vite.

Ce avere are George Ţucudean

Din informaţiile apărute în ultima perioadă, averea lui George Ţucudean ar fi estimată la 35 de milioane de euro. Fostul atacant al naţionalei dezvăluia că l-a deranjat mereu să se spună despre el că este un „băiat de bani gata”.

„După ce am demonstrat prin muncă și rezultate, nu am mai fost catalogat astfel. (Te-ai descris „fotbalist bogat, inteligent și frumos”) Ce să mai zic acum?! Așa am zis… Cel mai mult m-ar fi enervat dacă nu-mi ieșea. Și mă lăsam! Dar una e când te lași cu trofee și cu o carieră frumoasă, alta când „n-a jucat, a păcălit fotbalul, bine că și-a dat seama că nu era de el„, spunea, în trecut, George Ţucudean pentru gsp.ro.

George Ţucudean are în plan să construiască şi un castel pe moşia din Arad. Acesta ar urma să fie situat pe ruinele unui palat, ocupat în trecut, potrivit legendelor, de elitele culturale ale Ungariei. Palatul a fost vandalizat de căutătorii de aur pe vremea imperiului Austro-Ungar.