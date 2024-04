"N-am omorât pe nimeni!" Primele imagini cu Dănuţ Lupu, după eliberarea din închisoare - Antena Sport

Reclamă

Acesta a răspuns însă la doar câteva întrebări. Lupu a transmis că nu va mai conduce fără permis niciodată, iar când a fost întrebat ce va face după eliberare, a declarat că pentru moment, nu ştie nimic.

„(N.r. Mai conduceţi fără permis) Niciodată! (N.r. Vă întoarceţi la CS Dinamo) Nu ştiu nimic! (N.r. Ce aţi învăţat în aceste şase luni) Ce ai învăţa şi tu dacă ai veni aici.

Nu am ce să vorbesc. Eu cred că, până la urma urmei, am făcut o greşeală, am plătit pentru ea. Regret ce am făcut, nu mai are rost să vorbesc. Mă duc acasă, am o familie, am ce să fac. E normal, o să fac tot ce e posibil să redobândesc carnetul de conducere. Când îl voi lua, voi conduce iar.

Respect regulile de circulaţie, n-am făcut niciun accident, nu m-au prins drogat, n-am omorât pe nimeni”, a declarat Dănuţ Lupu.

După aceste declaraţii, Dănuţ Lupu s-a revoltat şi i-a transmis un mesaj acid unuia dintre reporteri: „Și dumneata acum mă hărtuiești. Da! Dacă eu nu vreau să vorbesc, iar tu-mi bagi microfonul în gură, ce înseamnă asta?„, a mai spus Lupu.

De asemenea, fostul internaţional a mângâiat reportera pe frunte: „Sărut-mâna, ești drăguță!”. Ceilalţi reporteri prezenţi l-au luat imediat la întrebări pentru gestul comis, iar fostul internaţional s-a apărat imediat: „Doar am mângâiat-o”. Dănuţ Lupu, prima reacţie după eliberarea din închisoare Dănuţ Lupu a oferit prima reacţie, după eliberarea din închisoare. Fostul internaţional s-a declarat extrem de bucuros la aflarea veştii, mărturisind că abia aşteaptă să ajungă acasă, pentru a-şi vedea familia. Dănuţ Lupu a primit iniţial o pedeapsă de şapte luni şi zece zile de închisoare cu executare, în luna octombrie a anului trecut. Acesta va putea ieşi din închisoare după şase luni, după ce instanţa a acceptat cererea sa de eliberare condiţionată. Lupu s-a declarat ca fiind „cel mai fericit om”, după ce a aflat că va fi eliberat din penitenciarul Rahova: „Sunt cel mai fericit om, de-abia aștept să ajung acasă, să-mi îmbrățișez familia”, a reacţionat Dănuţ Lupu, conform fanatik.ro, la aflarea veştii că va fi eliberat. Dănuţ Lupu a făcut cerere pentru eliberare condiţionată în luna martie, şi deşi judecătorii au acceptat-o, Parchetul a făcut recurs. Instanţa a respins contestaţia Parchetului astăzi, astfel că fostul internaţional va ieşi din închisoare. „În dosarul privind pe intimatul Lupu Dănuț, s-a respins contestația formulată de Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 5 București împotriva sentinței penale a Judecătoriei Sectorului 5 București”, s-a notat în motivarea instanţei. Fostul internaţional a rămas fără permis de conducere în aşprilie 2001, după ce a fost prins conducând beat. De atunci, a avut mai multe încercări de a-şi redobândi permisul, însă fără succes. Reclamă

