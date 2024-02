Obiceiul pe care îl are iubitul Anamariei Prodan cu Bebeto! Impresara a dezvăluit relaţia lui Ronald Gavril cu fiul ei! - Antena Sport

Relaity-show-ul vine după foarte multe sezoane la Antenă, cumva firesc, pentru că vechile sezoane de ‘Prodanca şi Reghe’ începeau cu Prodanca şi aşa ar fi trebuit să rămână întotdeauna. Dar eu am implicat foarte multă lume în proiectele mele, din dorinţa mea de a ridica membrii familiei.

Am stat, am făcut nişte socoteli şi acum este doar despre mine fiindcă eu am fost şi sunt motorul familiei. Este ‘Prodanca. Punct şi de la capăt’. Este toată viaţa mea, secundă de secundă, împărţită între business-urile pe care le conduc, viaţa copiilor mei.

(n.r.: Vedem ceva şi din noua relaţie?) Bineînţeles, a venit momentul să dezvălui relaţia mea pentru că multă vreme am ţinut-o doar pentru mine şi pentru familia mea. A venit momentul să spun: ‘Da, suntem împreună, formăm o familie’”, a mai declarat Anamaria Prodan, în exclusivitate pentru AntenaSport.