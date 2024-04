Anamaria Prodan, cadou de lux pentru fiica ei cea mică! Sarah a rămas "mască" când a văzut ce a primit - Antena Sport

Anamaria Prodan i-a oferit bolidul fiicei sale, acesta având asupra lui şi o mare fundă roşie. Sarah a fost extrem de bucuroasă atunci când şi-a văzut cadoul, în faţa vilei în care locuieşte alături de mama ei, în Snagov.

Sarah a primit de la mama ei ultimul model de Mercedes GLE 400 diesel, o adevărată bijuterie pe patru roţi. Nu este primul bolid de lux pe care Anamaria Prodan i-l cumpără fiicei sale, baschetbalistă la Sepsi-SIC Sf.Gheorghe. Sarah a mai primit, de-a lungul timpului, un Porsche Cayenne, un Mercedes GLE şi un Lamborghini.

Într-un interviu acordat în trecut pentru AntenaSport, Sarah a dezvăluit că pe prima maşină pe care a primit-o de la mama ei, un Lamborghini, a făcut-o „praf” într-un accident rutier foarte grav, în care a fost implicată.

„Da, chiar îmi plac maşinile. Când am terminat liceul, am primit un Porsche Cayenne alb. Nu-l mai am. Din nefericire, nu-l mai am. Am făcut un accident destul de grav. Aş investi în maşini, dar aici pot să-i dau puţin credit mamei”, a declarat Sarah Dumitrescu.

Anamaria Prodan, declaraţii unice despre fiica ei cea mică! Cu ce o moşteneşte Sarah

Anamaria Prodan a făcut declaraţii unice despre fiica ei cea mică, Sarah. Impresara a declarat că sportiva de 23 de ani îi seamănă cel mai mult, dintre cei trei copii ai ei. Vedeta de 51 de ani a dezvăluit şi la ce capitol a moştenit-o fiica ei.

Anamaria Prodan s-a declarat mândră de fiica ei cea mică, despre care susţine că a ales să-şi creeze propriul drum în viaţă. Impresara a declarat că Sarah a preferat să facă baschet de performanţă, deşi avea posibilitatea de a lucra alături de mama ei. De asemenea, Anamaria Prodan a mai declarat că Sarah o moşteneşte la caracter, deoarece este o persoană puternică, dar totodată, este şi foarte sensibilă. „Dintre toți copiii, Sarah îmi seamănă cel mai mult. Și la caracter, și la sensibilitate. Afișează puterea asta, forța foarte, foarte mare. Dar este un copil de o sensibilitate extraordinară. Are 23 de ani, este pe picioarele ei, un atlet desăvârșit. Şi-a făcut un rost în viaţă, îşi face singurică traseul vieţii. Sunt mândră, putea să vină lângă mine, să fie agent, să se plimbe pe lângă mine. Nu a vrut să audă, a făcut baschet. Toţi copiii mei ştiu…prin muncă va ajunge mare. Asta i-am spus şi Sarei, veţi putea, prin munca voastră, să vă permiteţi orice, să trăiţi viaţa frumos”, a declarat Anamaria Prodan, în noua sa emisiune de pe AntenaStars.

