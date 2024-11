Reacţia vehementă a lui Gică Hagi când a fost întrebat despre Călin Georgescu. "Regele" a spus tot despre imaginile apărute pe internet - Antena Sport

Gică Hagi a răspuns imediat când a fost întrebat despre Călin Georgescu | Colaj Hepta Gică Hagi a avut o reacţie vehementă în momentul în care a fost întrebat despre campania lui Călin Georgescu. Un clip pe internet din campania lui Călin Goergescu conţine şi imagini cu Hagi. ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ Gică Hagi a spus că nu i s-a cerut acordul pentru a folosi imaginile cu el şi că el nu s-a implicat niciodată în politică. Gică Hagi a răspuns imediat când a fost întrebat despre Călin Georgescu „Niciodată nu m-am implicat în politică și nu voi face niciodată, nu sunt implicat. Da, după că e legal, că nu e legal, nu am de unde să știu, dar cu siguranță nu fac parte din jocul acesta. Noi facem politica sportului, a fotbalului, nimic altceva. Hagi întotdeauna stă departe de acest lucru, am încercat toată viața mea să stau departe de asta, chiar dacă a fost tentat, chiar dacă e tentat, eu îmi văd de meseria mea, v-am zis că iubesc să fiu antrenor, muncesc tehnic și merg pe linia asta. Practic, nu sunt și nu mă băgați în lucrurile astea„, a spus Gică Hagi. Reclamă

Anunţul incredibil făcut de Nicolae Stanciu, care a fost acuzat că i-a făcut campanie lui Călin Georgescu

Un celebru milionar român a primit critici dure după o postare apărută pe contul său de Instagram, pe care are peste 130.000 de urmăritori. Este vorba chiar despre căpitanul naţionalei de fotbal a României, Nicolae Stanciu.

Mijlocaşul de 31 de ani al lui Damac a fost acuzat că i-a făcut campanie lui Călin Georgescu, cel care a câştigat primul tur al alegerilor prezidenţiale din România. Candidatul independent a intrat în turul al doilea alături de Elena Lasconi.

„Ceea ce s-a postat in aceasta seara nu a fost postat de mine. Exista o persoana care ma ajuta sa imi administrez conturile in social media. Din greseala, persoana respectiva a postat pe contul meu in loc sa o faca pe al lui. Va rog frumos sa intelegeti situatia in care ma aflu si sa nu imi folositi numele in aceasta campanie electorala. Niciodata nu am facut politica, nu fac nici acum. Invit toti romanii cu drept de vot sa voteze si sa aleaga asa cum crede ca e cel mai bine pentru Romania! Asta ne dorim cu totii„, a precizat căpitanul naţionalei României.

