Ronnie O'Sullivan s-a despărţit, după 12 ani, de logodnica lui Laila Rouass: "S-a terminat!". Anunţul momentului! - Antena Sport

„Racheta” a avut o reacţie incredibilă după eşecul dureros suferit la English Open.

„Sunt absolut inutil, de aceea am pierdut. Uitaţi că aş mai putea deveni campion mondial. Nu ştiu de ce mă mai obosesc să joc când o fac în halul ăsta. Puteam la fel de bine să joc doar cu stânga, ar fi fost acelaşi rezultat.

Nu joc deloc bine, trebuie să accept asta, sunt îngrozitor, sunt o ruşine, ratez atât de multe bile. Şi în ultimii ani am ratat multe bile, dar am reuşit să am un joc mai compus, am obţinut câteva rezultate. Dar acum nu îmi iese nimic„, a declarat O’Sullivan.

Ronnie O’Sullivan a spus care e sportul la care ar fi fost campion mondial dacă nu ar fi jucat snooker

Ronnie O’Sullivan a dezvăluit care e sportul la care ar fi fost campion mondial dacă nu s-ar fi apucat de snooker.

„Dacă nu jucam snooker, probabil l-aș fi provocat pe Lewis Hamilton pe o pistă de Formula 1. Cred că îi puteam face față, pentru că sunt destul de deștept într-o mașină. Eram chiar talentat pentru a fi un pilot bun. Cu siguranță aș fi fost campion mondial într-un sport cu motor. Nu mă îndoiesc de asta”, a declarat Ronnie O’Sullivan, citat de eurosport.ro.

O’Sullivan, care umple arenele de snooker la mai toate meciurile sale, s-a comparat cu compatrioţii săi Lewis Hamilton şi Tyson Fury. Hamilton are 7 titluri de campion mondial în Formula 1.

„Pe măsură ce îmbătrânește, este greu pentru cineva să fie în fruntea oricărui sport. Sper că oamenii mă apreciază doar pentru felul în care joc snooker. Dacă este pentru personalitatea mea, sunt un tip normal, sunt un introvertit. Cred că trebuie să fii un personaj puternic pentru a trece prin ceea ce am trecut eu la masă, fiind într-un sport competitiv. Lewis Hamilton și Tyson Fury trebuie să aibă caractere puternice”, a subliniat „Racheta”.