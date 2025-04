Scene şocante după derby-ul U Cluj-CFR Cluj 1-0! Doi minori, băgaţi în spital. Ar fi fost atacaţi de fanii "şepcilor roşii" - Antena Sport

Scene absolut şocante după U Cluj-CFR Cluj 1-0. Doi minori în vârstă de 14 ani au ajuns l spital după ce ar fi fost bătuţi de mai mulţi fani ai „şepcilor roşii”. Suporterii minori a echipei din Gruia ar fi nimerit în mijlocul ultraşilor rivalilor din oraş şi au fost loviţi cu bestialitate.

Cei doi se întorceau de la meci, alături de două fete. Au fost prinşi pe o stradă de un grup de 15-20 de ultraşi mascaţi. Au fost loviţi cu bâta în cap şi au ajuns la spital.

Cei de la ȘtirideCluj au relatat în detaliu ceea ce s-a întâmplat. ”La un moment dat, de pe podul cu lacăte am văzut cum apar 15-20 de indivizi. Aveau măști pe față și se îndreptau direct spre noi. N-am apucat să reacționăm, că deja erau lângă noi. Prima dată l-au prins pe prietenul meu. L-au lovit peste față și i-au băgat mâinile prin buzunare, căutând fulare cu însemnele CFR. Nici nu apucasem să spun ceva sau să mă mișc, când, dintr-o dată, am simțit o lovitură extrem de puternică în cap.

Instinctiv, am fugit. Am alergat vreo 10 metri, iar atunci mi-am pus mâna la ceafă. Am simțit ceva rece și, când am tras mâna, era plină de sânge. În acel moment, abia am realizat ce mi s-a întâmplat. Sângele îmi curgea pe gât și pe haine, iar totul se petrecuse atât de repede încât nu înțelegeam ce s-a întâmplat. Chiar atunci am văzut că vin polițiștii și jandarmii, iar agresorii au început să fugă în toate direcțiile”, a declarat băiatul agresat.

I-a identificat pe fani ca fiind cei ai rivalei din oraş. Băiatul a fost transportat la UPU Copii și i-au fost aplicate copci pentru a i se închide rana. Atacul s-a petrecut în apropierea cordonului de fani ai lui CFR, care erau escortați de poliție. Polițiștii au reușit să prindă câțiva dintre huligani.