Soţia lui Gicu Grozav, în tribune la meciul Dinamo - Petrolul! Cum a fost surprinsă Sorina Grozav - Antena Sport

Soţia lui Gicu Grozav se află în tribune la meciul Dinamo – Petrolul! Sorina Grozav a venit să îşi încurajeze soţul la meciul de pe stadionul Arcul de Triumf. Sorina Grozav şi Gicu Grozav au devenit părinţi în urmă cu trei luni. Cei doi au împreună un băieţel. Soţia lui Gicu Grozav, în tribune la meciul Dinamo – Petrolul! Cum a fost surprinsă Sorina Grozav Sorina Grozav e handbalistă la Rapid. Ea a renunţat temporar la sport în luna noiembrie a anului trecut, pentru a-şi duce sarcina la bun sfârşit. Sorina Grozav şi Gicu Grozav s-au cununat civil în urmă cu doi ani, iar în vara anului trecut au făcut şi cununia religioasă. Sorina Grozav a fost desemnată cea mai bună jucătoare din campionatul României în sezonul 2022-2023. Ea este fiica fostei mari handbaliste Mariana Tîrcă.

„O să mă ajute şi mama, o să îşi facă timp. Nu mi-e frică, sunt curajoasă şi sunt sigură că o să fie foarte frumos. Eu am noroc că o să fie şi mama cu mine. Probabil o să fie mai comod pentru mine decât pentru ea. Mă bucur că va fi într-o familie de sportivi. Mi-ar plăcea să fie băiat”, declara Sorina Grozav după ce a aflat fericita veste că va deveni mamă.

Dorinţa Sorinei Grozav s-a şi îndeplinit, ea şi soţul ei, Gicu, având un băieţel.

„Va ajunge Gicu Grozav la Dinamo?” Zeljko Kopic a dat răspunsul pe loc. Mesaj direct, înainte de Dinamo – Petrolul

„Va ajunge Gicu Grozav la Dinamo?”, a fost întrebarea la care Zeljko Kopic a dat răspunsul pe loc. Antrenorul „câinilor” nu s-a ferit de cuvinte atunci când a vorbit despre vedeta „lupilor galbeni”.

Zeljko Kopic a transmis că Gicu Grozav este un jucător bun, de calitate, însă a dezvăluit că vedeta de la Petrolul nu se află pe lista de transferuri a celor de la Dinamo. Motivul este unul simplu: Zeljko Kopic a anunțat că își dorește o echipă mai tânără. Din același motiv nu a fost păstrat nici Gabriel Moura, ajuns la 36 de ani. „Grozav este un jucător excelent, dar la fel (n.r. ca în cazul lui Gabriel Moura). Este un jucător foarte bun, cu multă calitate, îmi place acest profil de jucător, poate juca în stânga, în centru. Este foarte periculos în ultima treime, dar nu a fost pe lista mea, pentru că eu vreau o echipă mai tânără. În rest, am un respect mare pentru el, pentru calitatea lui și pentru personalitatea de pe teren, care este foarte importantă”, a spus Zeljko Kopic, la conferința de presă. Zeljko Kopic a dezvăluit ce problemă are Dinamo înainte de derby-ul cu Petrolul Antrenorul Zeljko Kopic a dezvăluit ce problemă are Dinamo înainte de derby-ul cu Petrolul. Tehnicianul „câinilor” nu s-a ferit de cuvinte, la conferința de presă. Zeljko Kopic a transmis faptul că jucătorii de la Dinamo trebuie să învețe să gestioneze duelurile 1 la 1, pentru a nu le mai permite adversarilor să revină în meci, așa cum s-a întâmplat la partida cu CFR Cluj. De asemenea, antrenorul „câinilor” a transmis că îți dorește să o readucă pe Dinamo în prim planul fotbalului românesc și a anunțat că oficialii echipei încearcă să mai efectueze o serie de transferuri.

„Nu vă doresc să fiți în poziția mea, să ai 2-0 și să pierzi meciul. Am avut multe momente bune la Cluj. Prima jumătate de meci a fost bună: am avut ambiție, am fost buni în dueluri și am avut ocazii. Am făcut acel penalty din lipsă de concentrare și i-am băgat pe cei de la CFR Cluj în meci.

Eram bine structurați când am primit golul al treilea, dar duelurile din defensivă nu au fost cum au trebuit. În unele momente trebuie să fii mai bun decât adversarul în duelul unu la unu. Trebuie să fim la un nivel mai înalt și am insistat pe asta. Lucrăm la antrenament și sper să rezolvăm problema duelurilor unu la unu.

Încercăm să mai aducem jucători, să fie luptă pe posturi. E foarte important pentru mine să putem conta pe jucătorii de acum încă 3-4 ani, să nu schimbăm lotul în fiecare an.

Asta vreau, să facem o echipă puternică de acum. Vrem ca Dinamo să fie o echipă bună în fotbalul românesc, așa cum merită”, a spus Zeljko Kopic, la conferința de presă.