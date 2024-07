Zeljko Kopic a dezvăluit ce problemă are Dinamo înainte de derby-ul cu Petrolul: "Nu vă doresc să fiți în poziția mea!" - Antena Sport

Antrenorul Zeljko Kopic a dezvăluit ce problemă are Dinamo înainte de derby-ul cu Petrolul. Tehnicianul „câinilor” nu s-a ferit de cuvinte, la conferința de presă.

Partida dintre Dinamo și Petrolul se va juca duminică, de la ora 22:00. Meciul care contează pentru etapa a 2-a a sezonului de Liga 1 va fi în format LIVE TEXT pe AS.ro.

Zeljko Kopic a transmis faptul că jucătorii de la Dinamo trebuie să învețe să gestioneze duelurile 1 la 1, pentru a nu le mai permite adversarilor să revină în meci, așa cum s-a întâmplat la partida cu CFR Cluj.

De asemenea, antrenorul „câinilor” a transmis că îți dorește să o readucă pe Dinamo în prim planul fotbalului românesc și a anunțat că oficialii echipei încearcă să mai efectueze o serie de transferuri.

„Nu vă doresc să fiți în poziția mea, să ai 2-0 și să pierzi meciul. Am avut multe momente bune la Cluj. Prima jumătate de meci a fost bună: am avut ambiție, am fost buni în dueluri și am avut ocazii. Am făcut acel penalty din lipsă de concentrare și i-am băgat pe cei de la CFR Cluj în meci.