Suma uriaşă de bani pe care Ion Ţiriac a scos-o din buzunar pentru a-i premia pe medaliaţii României la Jocurile Olimpice - Antena Sport

Milionarul care l-a jignit incalificabil pe Ion Ţiriac, gest uimitor după strigătul de disperare al unei sportive de la JO 2024! Ion Ţiriac, în timpul unui eveniment / Hepta Suma uriaşă de bani pe care Ion Ţiriac a scos-o din buzunar pentru a-i premia pe medaliaţii României la Jocurile Olimpice. Miliardarul român a scos din buzunar peste un milion de euro. ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ Ion Ţiriac a oferit 22 de maşini celor care au făcut istorie pentru România la Jocurile Olimpice. 21 de autoturisme au fost pentru medaliaţi, în timp ce a 22-a i-a oferit-o Sabrinei Voinea. Suma uriaşă de bani pe care Ion Ţiriac a scos-o din buzunar pentru a-i premia pe medaliaţii României la Jocurile Olimpice Autoturismele oferite au costat aproximativ 1.200.000 de euro. Ion Ţiriac a oferit şi câte o medalie de 14k, dar şi asigurări de viaţă pentru medaliaţi, în funcţie de medalia obţinută. Aur – 165.000 euro

Argint – 125.000 euro

Bronz – 90.000 euro Imagini superbe cu medaliaţii României de la Jocurile Olimpice Sportivii români au avut o apariţie de 5 stele în faţa lui Ion Ţiriac. David Popovici a venit într-o cămaşă neagră, extrem de elegantă. La ceremonie au participat şi alţi mari sportivi români: Ilie Năstase, Simona Halep sau Sorana Cîrstea. Nadia Comăneci a transmis un mesaj emoţionant din SUA. Ţiriac a ţinut şi el un discurs emoţionant. „Suntem aici, nu e nimic oficial. Asta e o treabă aproape de familie. Suntem aici să plătim tributul care-l avem, răsplata și respectul acestor oameni care la Paris, în sfârșit, ne-au dat o rază de soare. Ne-au arătat că poate suntem pe drumul bun.

Că poate încet, încet ne recâștigăm ceea ce am avut întotdeauna, adică nu gena pentru sport, nu asta, dar poate ne recâștigăm înapoi copilul ca să mai lase tableta și să-și facă alte treburi dacă părinții au ceva în cap și să vedem cum facem, poate ajungem din nou acolo unde am fost. Ați făcut foarte mult, ați făcut mult mai mult decât credeam.

Pe de o parte, pe de altă parte, cine știe, am avut onoarea, plăcerea să-l văd pe domnul prim-ministru ieri și ne-a promis că ceea ce a scos din gură să face, că încep acum și de la infrastructură, să dea bani și pentru sport. Cred că o să o facă. Hai să vedem cum facem noi ăștia care suntem mai bătrânei pe-aici. Și vreau să vă fac și ori surpriză, înainte să trec mai departe, avem pe cel mai în vârstă olimpic care trăiește în ziua de astăzi domnul Ioniță, care e acolo, 96 de ani, olimpic la Roma, ciclism, în 1960.

Nu e mare lucru ce facem noi pentru dumneavoastră aici, și când spun noi, eu, Țiriac, familia Țiriac sau fundația. Am încercat să facem ceva, îi mulțumesc feciorului meu, pentru că în 10 zile a făcut mai mult decât puteam face eu în 2 luni. S-adune tot ce s-a adunat aici. Sunt niște oameni care au făcut-o voluntar. Și am făcut-o și noi voluntari pentru dumneavoastră, pentru că nu numai că meritați, dar 4 ani de zile, am făcut și eu sport, nu la nivelul dumneavoastră, dar 4 ani de zile pentru secunda aia, pentru milimetrul ăla, domnul Popovici, pentru tot ce ai să-ți faci treaba asta, să muncești ca un rob, este un mare lucru„, a fost discursul lui Ion Ţiriac.

