Tavi Popescu a apărut cu iubita la FCSB - Sepsi! Cum au fost surprinşi cei doi, după ce relaţia lor a fost criticată intens! - Antena Sport

Dumitru Dragomir i-a transmis un avertisment uluitor lui Tavi Popescu

”Am auzit niște lucruri despre Tavi Popescu ăsta de la Steaua (n.r.: FCSB). Să aibă grijă Steaua (n.r: FCSB) de el să nu pățească ce pățește și Irinel Columbeanu. Eu mă iau după ce a scris presa, dacă presa minte mint și eu”, a spus Mitică Dragomir la fanatik.ro.

”Doar ce am citit, că e periculos. Am auzit că are o de asta nefericită și un anturaj nefericit. Nu pot să spun mai mult. El crede că e Făt Frumos, ca Irinel. Nu e o problemă dacă se iubesc, poa’ să fie mai mare decât el cu 6, 20 de ani. Să aibă grijă că la 20 de ani poți să aluneci așa de rău, am văzut super talente care s-au distrus”, a mai spus „Oracolul din Bălceşti” pentru sursa citată.

Gigi Becali, derapaj la Tavi Popescu şi iubita lui

Gigi Becali a fost şi el protagonistul unui derapaj la adresa lui Tavi Popescu şi a iubitei acestuia. Patronul FCSB-ului

„Dacă talentul nu-l combini cu munca și te fură puțin… E o vârstă la care trebuie să-ți pui rădăcinile. Dacă în loc să te gândești la fotbal îți iei o fată și stai cu ea… Nu știu, nu vreau să spun… Am fost toți tineri.

Dacă vrei să faci fotbal, chiar dacă ești căsătorit, trebuie să gestionezi relația de împreunare cu nevasta ta. Dacă vrei bani mulți din fotbal, trebuie să spui «Ne împreunăm o dată pe săptămână».

Dacă iei pe una și în fiecare seară împreunare, împreunare, împreunare, s-au dus seva și puterea. Mai ales acum, când fac tot felul de împreunări, de vai de noi. Eu niciodată nu m-am băgat în viața particulară. Și degeaba îi zici cuiva…

Dacă oamenii așa vor să facă, așa fac. Nu ai ce să-i faci. Eu le dau sfaturi. Cei cei vreți să deveniți milionari, dormiți separat, în camere separate. Și când vrea soția să vină la tine în cameră, să vină. Sau când vrei tu, te duci. Dar să nu dormi cu ea în cameră. Dacă stai cu ea în cameră, sari ca lupul pe oaie”, declara Gigi Becali.