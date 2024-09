Trupul lui Gigi Mulţescu va fi depus la CS Dinamo! Motivul pentru care nu va fi înmormântat în locul dorit - Antena Sport

„Ne-am căsătorit imediat după ce am dat Bacalaureatul. Apoi am mers la mare. Ne-am hotărât să mergem la mare, iar mama mi-a spus: `Aaa, cum să mergi aşa la mare, necăsătorită?`. Bun, atunci am spus că ne căsătorim. Au fost ani foarte frumoşi alături de Gigi. Cu trăiri intense, cu bucurii pe măsură. Cred că m-am consumat şi eu alături de el mai mult. Bucuriile şi necazurile lui le trăiam şi eu. Da, dar, Gigi m-a susţinut mereu. El a fost omul care m-a pus şi pe mine în valoare.

Tot timpul îmi povestea multe despre fotbal. Noi comentam foarte mult meciurile lui. Când ajungea acasă, ne aşezam şi comentam ce a făcut jucătorul ăla, cine a jucat bine, cine a jucat mai rău, ce a greşit ăla. Eu cunosc persoane şi psihiatra cunoaşte persoane care au Alzheimer, pe care îi tratează de ani de zile. Dar boala lui Gigi a fost foarte accelerată. Îmi dădeam seama de la o zi la alta, când pierdeam câte ceva din el.

Nu mai eram persoana cu care puteam să conversez. Dar m-am mulţumit că era lângă mine. Cumpăram rebusuri la fel, făceam concursuri care termină primul. Aveam preocupări comune. Citeam cărţi şi le-am comentat. Dar nu i-a mai făcut plăcere să facă nimic. Nici să se uite la televizor, la meciuri. Sunt rezerve plătite şi care costă o căruţă de bani. Toată ziua erau cu ochii pe el. Dar nu mai înţelegeam ce îmi spunea în ultimele săptămâni. Îmi spunea câte ceva, dar era cu totul pe lângă subiect. Eu îi mai ziceam o poezie, să mă asculte. Dar el avea lumea lui„, a spus Sonia Mulţescu pentru fanatik.ro.