Victor Piţurcă a vorbit despre semifinala echipei lui Gigi Becali cu Middlesbrough: "Am contribuit şi eu, nu s-a spus" - Antena Sport

Victor Piţurcă a rememorat dimineaţa din ziua finalei cu FC Barcelona.

„Ştiam că trebuie să vin să ne vedem şi mă gândeam la acea zi din ’86. Ţin minte că am mai povestit lucrurile astea, dar le reluăm.

Am plecat dimineaţa, cum era obiceiul, în ziua meciului, la o plimbare. Ne-am dus într-un parc mare, din Sevilla. Sigur că parcul era plin de suporterii barcelonezi. Cu steaguri. Gestul era ăsta, de răpunere. Eram în coridă şi aveam rolul taurului. Iată că nu a fost să fie aşa. Am fost buni, dar am câştigat.

Eram destul de relaxaţi noi, nu ne-a convenit că am căzut cu Barcelona, normal, jucam în Spania, dar iată că performanţa a fost cu atât mai mare”, a mărturisit Victor Piţurcă.

Victor Piţurcă, despre FCSB, la 38 de ani de când Steaua a câştigat Cupa Campionilor: „Nu vreau să spun cuvinte necuviincioase”

„(n.r: Şi FCSB şi Steaua îşi revendică această performanţă – câştigarea Cupei Campionilor. Ce credeţi?) De la FCSB cine îşi revendică, că nu ştiu. Ziua asta nu vreau să spun cuvinte necuviincioase, problema lor. Pe mine mă interesează mai puţin, eu ştiu un lucru: această echipă a fost echipa Armatei şi aş vrea să rămână tot aşa.

(n.r.: despre faptul că CSA Steaua nu are drept de promovare) Am tot discutat subiectul ăsta. Eu sper să se rezolve. Dar cred că numai atunci când va fi un om într-un post de conducere foarte înalt şi care îşi va dori lucrul ăsta. Deocamdată nu cred că se doreşte lucrul ăsta. (n.r.: Ce ar trebui să se întâmple ca o echipă românească să repete performanţa asta? – câştigarea Cupei Campionilor) Să fie un super-miliardar, care să fie interesat de lucrul acesta, să investească, dar şi aşa va fi foarte greu”, a mai declarat Victor Piţurcă. Mesajul celor de la FCSB, la 38 de ani de la câştigarea Cupei Campionilor de Steaua la Sevilla, în 1986 Mesajul celor de la FCSB, la 38 de ani de la câştigarea Cupei Campionilor de Steaua la Sevilla, în 1986. Noua campioană a România a postat un mesaj superb pe reţelele de socializare. „Marți, 7 mai, se împlinesc 38 de ani de la cea mai glorioasă zi a fotbalului românesc. În acea zi, pe Ramón Sánchez Pizjuán Stadium, Steaua București intra în istoria fotbalului, devenind prima echipă din Estul Europei care cucerea cel mai râvnit trofeu din fotbal, Cupa Campionilor Europeni (actuala UEFA Champions League), într-o finală disputată împotriva celor de la FC Barcelona. Helmut Duckadam intra în Cartea Recordurilor după ce apăra patru lovituri de departajare consecutive, iar trofeul ajungea la București. Pentru această uriașă performanță, clubul nostru le aduce un omagiu și le mulțumește acelor mari fotbaliști pentru contribuția extraordinară adusă la dezvoltarea fotbalului românesc!”, au scris cei de la FCSB pe pagina de Facebook. Reclamă

