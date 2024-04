"A fost stresant" Fernando Alonso, sincer după calificările pentru sprintul din MP al Chinei! Obiectivul spaniolului la Shanghai - Antena Sport

„Au fost nişte calificări stresante, sincer să fiu. În SQ1 ne uitam pe radar şi verificam starea vremii. Am făcut progrese în SQ1 şi SQ2 şi am ajuns în siguranţă în SQ3, pe locul 8, dar nu am fost atât de competitivi pe uscat. După ce s-au schimbat condiţiile, am devenit competitivi. Pe final de SQ3, fiecare tur a fost diferit, din cauza condiţiilor.

Pneurile au părut că devin din ce în ce mai bune după fiecare tur, dar circuitul a devenit din ce în ce mai rău când ploaia s-a intensificat. E dificil de judecat nivelul de aderenţă şi cât de mult îţi permiţi să rişti, dar sunt fericit cu echipa şi cu faptul că am terminat pe trei.

Încă nu avem o idee clară asupra monopostului, dar vom afla mâine. Avem multe tururi în ritm de cursă în acest weekend. Să vedem dacă putem să repetăm rezultatul şi în calificările de mâine şi vrem să obţinem cât mai multe puncte în cele două curse”, a declarat Fernando Alonso, potrivit marca.com.

După cursa de sprint urmează calificările pentru cursă, care vor avea loc tot pe 20 aprilie, de la 10:00, pe Antena 3 CNN şi în AntenaPLAY. De asemenea, cursa va avea startul pe 21 aprilie, de la ora 10:00, pe Antena 3 CNN şi în AntenaPLAY.

