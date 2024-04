Programul complet al Marelui Premiu al Chinei (19-21 aprilie, AntenaPLAY). Calificările şi cursa sunt şi pe Antena3 CNN - Antena Sport

Reclamă

Calificările de pe Circuitul Internaţional Shanghai vor avea loc pe 20 aprilie, de la 10:00, în AntenaPLAY şi pe Antena3 CNN. De asemenea, cursa va avea startul pe 21 aprilie, de la ora 10:00, în AntenaPLAY şi pe Antena3 CNN.

Circuitul Internațional Shanghai a fost inaugurat în 2004, cursele având loc până în 2019. Până în 2024, din cauza pandemiei de Covid-19, nu au avut loc curse în China, contractul fiind totuşi prelungit până în 2025. Pilotul cu cele mai multe victorii la Grand Prix-ul Chinei este Lewis Hamilton (6), iar la constructori pe primul loc la acest capitol este Mercedes (6).

Clasamentul general

Clasamentul general al piloţilor

1. Max Verstappen – 77 puncte

2. Sergio Perez – 64 puncte

3. Charles Leclerc – 59 puncte

4. Carlos Sainz – 55 puncte

5. Lando Norris – 37 puncte

6. Oscar Piastri – 32 puncte

7. George Russel – 24 puncte

8. Fernando Alonso – 24 puncte

9. Lewis Hamilton – 10 puncte

10. Lance Stroll – 9 puncte

Clasamentul general al constructorilor

1. Red Bull – 141

2. Ferrari – 120

3. McLaren Mercedes – 69

4. Mercedes – 34

5. Aston Martin – 33

6. RB Honda – 7

7. Haas – 4

