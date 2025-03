A murit Eddie Jordan! Fostul patron de echipă din Formula 1 avea 76 de ani - Antena Sport

Eddie Jordan a anunţat în decembrie că a fost diagnosticat cu cancer la porstată

Eddie Jordan a anunţat în luna decembrie că are cancer la prostată şi la vezica urinară. Tot atunci, el i-a îndemnat pe oameni să se testeze şi să nu amâne controalele medicale:

„Am făcut un fel de aluzie la asta de-a lungul emisiunilor, în martie şi aprilie, am fost diagnosticat cu cancer la vezica urinară şi la prostată, iar apoi s-a extins la coloană şi pelvis, deci a fost destul de agresiv. Am auzit cu toţii despre prietenul nostru minunat, Sir Chris Hoy, care este un megastar absolut, şi el vine şi vorbeşte despre boli ca ceea ce am, dar el este un om mult mai tânăr. Dar acesta este un mic mesaj, pentru toată lumea care ascultă asta: Nu irosiţi şi nu amânaţi. Mergeţi şi testaţi-vă, pentru că în viaţă, aveţi şanse„.

Jordan a continuat: „Există atât de multe sfaturi medicale acolo şi atât de multe lucruri pe care le puteţi face pentru a vă prelungi viaţa. Du-te şi fă-le. Nu fi prost. Nu fi timid. Nu este un lucru ruşinos. Aveţi grijă de corpul vostru, băieţi.”