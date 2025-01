Când începe Adrian Newey dezvoltarea noului monopost Aston Martin. Britanicul s-a despărţi de Red Bull după 19 ani - Antena Sport

Adrian Newey, în timpul unei conferinţe de presă - Profimedia Vestea că Adrian Newey se va despărți de Red Bull a șocat paddock-ul din Formula 1 sezonul trecut. Britanicul în vârstă de 66 de ani a colaborat timp de 19 ani cu echipa din Milton Keynes, timp în care a devenit cel mai de succes inginer di istoria sportului cu motor. ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ În urmă cu 8 luni, Newey și-a anunțat despărțirea de Red Bull. În ciuda faptului că Ferrari și Williams l-au curtat intens, inginerul a ales să semneze cu Aston Martin. Aston Martin a confirmat data când Adrian Newey va începe dezvoltarea noului monopost De-a lungul colaborării sale cu Red Bull, Adrian Newey a reușit să-i transforme pe Sebastian Vettel și Max Verstappen în multipli campioni mondiali, amândoi deținând câte patru coroane în Formula 1. Adrian Newey a decis să se alăture din 2025 echipei Aston Martin ca partener tehnic director și acționar. Potrivit racingnews365.com, inginerul va începe oficial dezvoltarea la echipa din Silverstone luni, pe data de 3 martie. Astfel, o dată cu aducerea lui Adrian Newey la cârma Aston Martin, britanicii speră să aibă o șansă la câștigarea titlurilor mondiale începând cu sezonul 2026, o dată cu introducerea noilor reglementări. Motivul pentru care Adrian Newey a ales, de fapt, Aston Martin. A refuzat să lucreze cu Hamilton la Ferrari Motivul pentru care Adrian Newey a ales, de fapt, Aston Martin. Inginerul britanic a dezvăluit adevăratul motiv pentru care a ales să se alăture echipei din Silverstone. S-a zvonit că acesta era pe cale să semneze cu Ferrari, acolo unde ar fi făcut echipă cu Lewis Hamilton. Reclamă

La scurt timp după ce ofițerul tehnic de la Red Bull a anunțat că se va despărți de echipa austriacă, în presa internațională au apărut tot feluri de zvonuri despre următoarea echipă cu care va lucra. Inițial s-a crezut că acesta va semna din 2025 cu Ferrari. Bănuielile au fost alimentate după ce Hamilton a transmis public că se va despărți de Mercedes. Britanicul în vârstă de 40 de ani s-a alăturat deja Scuderiei.

„Am fost foarte flatat de numărul de echipe care m-au abordat. Am avut discuții cu unele dintre acele echipe, nu cu toate. Până la urmă, a devenit o alegere foarte clară și naturală, din toate motivele pe care le-am spus mai devreme în cadrul conferinței.

Spre sfârșitul lunii aprilie, am decis că trebuie să fac ceva diferit. Am petrecut mult timp cu Mandy, soția mea, discutând despre ce urmează… Ce facem? Plecăm și navigăm în jurul lumii? Fac ceva diferit? Ne-am luat puțin timp liber. Am simțit că am fost destul de norocos să am realizat ceea ce am aspirat de la vârsta de 10 sau 12 ani, și anume să fiu pur și simplu designer – nici măcar nu cunoșteam cuvântul inginer – în cursele cu motor.

