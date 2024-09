Carlos Sainz, probleme la Marele Premiu al Azerbaidjanului: "Nu pot să îl mişc. Sper că mă voi simţi mai bine" - Antena Sport

Carlos Sainz a acuzat probleme la Marele Premiu al Azerbaidjanului. Pilotul celor de la Ferrari nu a avut cea mai uşoară zi la Baku, acolo unde vineri au avut loc primele două antrenamente libere.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Calificările Marelui Premiu al Azerbaidjanului sunt sâmbătă, de la ora 14:45, în direct pe Antena 3 CNN şi în AntenaPLAY. Duminică, de la ora 13:45, va avea loc cursa, în direct pe Antena 1 şi în AntenaPLAY.

Carlos Sainz, probleme la Marele Premiu al Azerbaidjanului: „Nu pot să îl mişc. Sper că mă voi simţi mai bine”

Carlos Sainz a dezvăluit la finalul antrenamentelor de vineri că nu este 100% din punct de vedere fizic. Spaniolul are probleme cu gâtul şi nu a putut să îl mişte în cele două sesiuni de antrenamente. Pilotul celor de la Ferrari speră ca aceste probleme să treacă până la începutul calificărilor:

„Circuitul a fost dificil, foarte murdar şi foarte alunecos. Am fost cu cinci secunde mai înceţi decât anul trecut. Am avut nişte probleme cu frânele în FP1, dar am reuşit să îmbunătăţim lucrurile în FP2. Şi da, nu sunt 100% cu gâtul. Am dormit prost şi m-am trezit cu gâtul înţepenit. Nu pot să îl mişc, dar am reuşit să trec peste această zi şi sunt pregătit pentru sâmbătă. Sper că mă voi simţi mai bine sâmbătă şi duminică.

Este un circuit unde echipa s-a descurcat bine în trecut, mai ales în calificări. Acum este dificil să vorbim, deoarece nimeni nu a avut tururi bune. Vedem sâmbătă unde se află toată lumea.