Charles Leclerc, reacţie emoţionantă după triumful din Marele Premiu de la Monaco: "A fost visul meu!" - Antena Sport

Charles Leclerc a oferit o reacţie emoţionantă, după triumful din Marele Premiu de la Monaco. Monegascul i-a dedicat victoria tatălui său, care a decedat în urmă cu şapte ani, la vârsta de 54 de ani.

Charles Leclerc, reacţie emoţionantă după triumful din Marele Premiu de la Monaco

Charles Leclerc a fost extrem de emoţionat, după succesul din cursa de „casă”. Monegascul a câştigat pentru prima dată în carieră la Monaco, deşi a mai plecat din pole-position de două ori, însă fără succes.

Leclerc a dezvăluit că a fost visul său şi al tatălui lui de a câştiga la Monaco. Tatăl lui Charles Leclerc a decedat în 2017, la vârsta de doar 54 de ani, cu puţin timp înainte ca fiul său să obţină victoria în Marele Premiu de Formula 2 de la Baku.

„Nu pot explica în cuvinte ceea ce simt acum! Este o cursă atât de dificilă, având în vedere că am plecat din pole-position de două ori în trecut şi nu am câştigat. Am visat să devin pilot de Formula 1 într-o zi. A fost o cursă dificilă, din punct de vedere emoţional. În ultimele 15 tururi te rogi să ni se întâmple nimic. Toate emoţiile se năpustesc.