Carlos Alcaraz, în turul 3 de la Roland Garros! Campionul din 2024 a ajuns la 20 de victorii la Paris - Antena Sport

Sârbul l-a întâlnit pe Mackenzie McDonald, pe care l-a învins cu 6-3, 6-3, 6-3, după o oră şi 58 de minute de joc.

„Este un sentiment grozav să fiu din nou aici la Roland Garros. Nu ştiu câte turnee de Grand Slam mai am în mine, dar mă bucur de fiecare moment. Anul trecut am câştigat Jocurile Olimpice aici şi este emoţionant să fiu din nou pe acest teren. Pot juca şi mai bine decât am făcut-o azi, dar a fost un prim tur solid”, a spus Novak Djokovic, la finalul partidei, citat de tennismajors.com.