Cristina Şerban e românca de 21 de ani care lucrează la Mercedes şi a dezvăluit ce dialog genial a avut cu Lewis Hamilton - Antena Sport

Cristina Şerban e românca de 21 de ani care lucrează la Mercedes şi a dezvăluit ce dialog genial a avut cu Lewis Hamilton

„Am schimbat numele lui tata de pe telefon, din „tata” am scris „Lewis Hamilton”, i-am zis „sună-mă”, m-am dus pe pod şi nu a îndrăznit nimeni să mă oprească, că vorbeam cu Lewis Hamilton!„, a povestit Cristina Şerban în exclusivitate pentru AntenaSport.

Românca l-a incurajat pe Lewis Hamilton să câştige duelul cu Vettel de atunci. „L-am luat de mână, m-am uitat în ochii lui şi i-am zis: „You are Lewis Hamilton, come on!” Şi ziua următoare a câştigat cursa! Ne-a văzut în tribune cu steagul nostru, că aşa ne-am remarcat şi a început să ne facă cu mâna! Şi a făcut aşa (bate in piept) din inima la mine„, a mai spus Cristina Şerban.

Cristina studiaza în America, la Universitatea din Rochester, New York, şi are schiţe cu toate cursele de Formula 1. Tot în Ungaria, Cristina l-a cunoscut şi pe boss-ul Mercedes, Toto Wolff. L-a pândit în hotel şi l-a convins să o primească în practică la fabrica Mercedes din Anglia.

„Am început să îi arăt caietul, statisticile, încercam eu să îi explic cum să câştige cursa. Şi a scos cartea de vizită din mână şi a zis: „Vreau să lucrezi cu noi, eşti foarte bună„, a mai povestit Cristina Şerban.

„Când a ajuns în fabrică, ea a fost aleasă dintre 1000 de candidaţi şi a fost pusă să facă transcriptul la cursa de Formula 1„, a spus şi Mirela Şerban, mama Cristinei. Cristina are şi numărul de telefon al lui Toto Wolff.

„Se termină cu cifra 7. I-am spus că suntem din România, a spus că şi tatăl lui a fost din România„, a glumit Cristina. „Lucrează la un proiect foarte mare. Am început să lucrăm la acest proiect (n.r. – să aducă Formula 1 în România), suntem în faza incipientă„, a spus şi Adrian Şerban, tatăl Cristinei.

