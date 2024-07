Cu ce echipă a semnat Carlos Sainz! Anunţul de ultimă oră făcut de pilotul care va pleca de la Ferrari - Antena Sport

Britanicul a trecut primul linia de sosire, fiind urmat de coechipierul Lewis Hamilton şi de Oscar Piastri, pilotul celor de la McLaren.

La Spa, George Russell a sărbătorit ceea ce ar fi trebuit să fie victoria cu numărul 3 în Marele Circ. La câteva ore după finalul cursei a venit vestea descalificării pilotului Mercedes, după ce monopostul său a fost sub greutatea permisă.

Russell a dezvăluit că vestea este sfâşietoare, dar rămâne mândru de faptul că a trecut primul linia de sosire şi a promis că vor urma alte victorii:

„Sfâşietor… Am revenit cu 1.5 kg sub greutatea permisă şi am fost descalificat din cursă. Am dat totul pe circuit şi sunt mândru că am trecut primul linia de sosire. Vor mai urma şi alte victorii”, a scris George Russell, pe contul său de X (fostul Twitter).