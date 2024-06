"E jenant!" Oscar Piastri a răbufnit, după ce i-a fost şters timpul în calificările Marelui Premiu al Austriei - Antena Sport

Oscar Piastri a răbufnit, după ce i-a fost şters timpul în calificările Marelui Premiu al Austriei Oscar Piastri, în Austria / Profimedia Oscar Piastri a răbufnit, după ce i-a fost şters timpul în calificările Marelui Premiu al Austriei. Pe finalul ultimei sesiuni de sâmbătă, australianul a depăşit limitele circuitului, iar timpul care îl propulsase până pe locul 3 a fost şters de stewarzi. ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ Cursa din Marele Premiu de Formula 1 al Austriei este duminică, de la ora 15:45, în direct pe Antena 1 şi în AntenaPLAY. „E jenant” Oscar Piastri a răbufnit, după ce i-a fost şters timpul în calificările Marelui Premiu al Austriei La scurt timp, Oscar Piastri a fost anunţat că timpul său a fost şters, iar de pe locul al treilea va pleca George Russell, pilotul celor de la Mercedes. După ştergerea timpului din timpul calificărilor de la Spielberg, australianul va pleca de pe locul 7, iar la finalul calificărilor s-a exprimat frustrarea legată de virajul cu numărul 6: „Facem toată această muncă în ceea ce priveşte limita circuitului, punem pietriş în anumite zone şi eu nici nu am ieşit de pe circuit. Nu înţeleg de ce cheltuie milioane în încercarea de a schimba ultimele două viraje când încă ai viraje unde poţi ieşi de pe circuit. În orice caz, toată lumea a rămas pe circuit, eu nu. Aşa funcţionează. Nu e niciun motiv pentru care acel viraj să fie o problemă în ceea ce priveşte limitele circuitului. Mai ales când rămâi pe circuit, aşa cum am făcut-o eu şi nu am ajuns în pietriş. E evident că, dacă doar mie mi s-a întâmplat, sunt cel mai vocal, dar cred că e jenant. Un centimetru mai mult, ajung în pietriş şi atunci turul meu e oricum compromis”, a spus Oscar Piastri, citat de planetF1.com. Reclamă

Reclamă 4

Totul despre AntenaPLAY

AntenaPLAY oferă abonaților 5 canale TV live si peste 12 canale liniare exclusive, o selecție de filme pe gustul fiecăruia, atât producții românești, cât și internaționale, seriale pentru toată familia, de la k-dramas la seriale polițiste, comedie, acțiune sau dragoste. Aplicația AntenaPLAY este disponibilă pe toate dispozitivele: smartphone, smart TV, PC, tabletă și laptop.

Ai sport în AntenaPLAY

Trăiești live-ul în fiecare zi, pentru că ai sport live în AntenaPLAY. În 2024, competițiile de Formula 1, Fomula 2, Formula 3, se vad live integral în AntenaPLAY. Cele peste 24 de curse pot fi vizionate în canalul de sport live, AS LIVE, dar si pe canalele dedicate fiecărei competiții. Toate antrenamentele, calificările, sprinturile și cursele pentru marele premiu de Formula 1 vor putea fi urmărite live online. Pe lângă acestea, abonații pot urmări și F1 Academy, Liga Campionilor Asiei, meciurile din Liga Portugal, Cupa Franței sau evenimente de MMA și box. Plus multe alte competiții exclusive. Platforma AntenaPLAY îți pune la dispoziție 3 tipuri de abonamente: lunar, de 6 luni și de 1 an. Hai în AntenaPLAY!

Reclamă