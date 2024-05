Fernando Alonso a fost la un pas să semneze cu Red Bull! Motivul pentru care a picat totul: "Nu cred că ar accepta asta!" - Antena Sport

Fernando Alonso a dezvăluit că sunt şanse mari ca acesta să fie ultimul său contract în Formula 1 şi că Aston Martin are toate şansele să devină o echipă puternică, mai ales după 2026:

„Nu e niciodată uşor când trebuie să iei o decizie ca asta, mai ales pentru mine, tinând cont că este, probabil, ultimul meu contract. Voiam să fiu sigur că este decizia corectă să continui în Formula 1, că mai am puterea şi motivaţia de a mai pilota câţiva ani.

Plus că voiam să fiu sigur că echipa are acelaşi obiectiv pentru următorii ani, este ambţioasă şi încearcă să devină din ce în ce mai bună. A fost o decizie fericită pentru mine, sunt extrem de mândru să reprezint Aston Martin anii următori. Am început foarte bine această călătorie anul trecut şi continuăm să muncim. Sunt extrem de mândru şi fericit şi să vedem ce putem face

Avem şansa să devenim din ce în ce mai buni. Facilităţi noi, un nou campus, un tunel de vânt nou în această vară. Sunt multe lucruri care ne pot transforma într-o echipă puternică în viitor şi vreau să fac parte din asta”, a declarat Fernando Alonso, înaintea Marelui Premiu al Chinei, potrivit formula1.com.