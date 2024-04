Fernando Alonso a dezvăluit ce l-a convins să rămână la Aston Martin: "Probabil e ultimul meu contract" - Antena Sport

„Nu e niciodată uşor când trebuie să iei o decizie ca asta, mai ales pentru mine, tinând cont că este, probabil, ultimul meu contract. Voiam să fiu sigur că este decizia corectă să continui în Formula 1, că mai am puterea şi motivaţia de a mai pilota câţiva ani.

Plus că voiam să fiu sigur că echipa are acelaşi obiectiv pentru următorii ani, este ambţioasă şi încearcă să devină din ce în ce mai bună. A fost o decizie fericită pentru mine, sunt extrem de mândru să reprezint Aston Martin anii următori. Am început foarte bine această călătorie anul trecut şi continuăm să muncim. Sunt extrem de mândru şi fericit şi să vedem ce putem face

Noile reguli din 2026 le vor da tuturor posibilitatea de a schimba ceva la maşini pentru a avea şanse mai mari. Noi vom fi cu Honda atunci şi vom fi singura echipă cu motor de la ei. Evident, va fi diferit faţă de Mercedes, aşa că sperăm să îmbunătăţim ceva şi aici.

Avem şansa să devenim din ce în ce mai buni. Facilităţi noi, un nou campus, un tunel de vânt nou în această vară. Sunt multe lucruri care ne pot transforma într-o echipă puternică în viitor şi vreau să fac parte din asta”, a declarat Fernando Alonso, înaintea Marelui Premiu al Chinei, potrivit formula1.com.

Marele Premiu al Chinei revine pentru prima oară din 2019

Marele Premiu al Chinei va debuta cu antrenamentele, în AntenaPLAY, de pe 19 aprilie, de la ora 06:30. Calificările la sprint vor fi tot pe 19 aprilie, de la 10:30, în timp ce sprintul va avea loc pe 20 aprilie, de la ora 06:00. Ambele se văd în AntenaPLAY și pe Antena 3 CNN.

Calificările de pe Circuitul Internaţional Shanghai vor avea loc pe 20 aprilie, de la 10:00, în AntenaPLAY şi pe Antena3 CNN. De asemenea, cursa va avea startul pe 21 aprilie, de la ora 10:00, în AntenaPLAY şi pe Antena3 CNN.

