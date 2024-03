Fernando Alonso, „retrogradat” pe locul 8 în Marele Premiu al Australiei! A primit o penalizare imensă - Antena Sport

Lewis Hamilton, mesaj categoric după ce a abandonat în Marele Premiu al Australiei

Lewis Hamilton a transmis un mesaj categoric, după ce a abandonat în Marele Premiu al Australiei, care a fost live pe Antena 3 CNN și în AntenaPLAY. Pilotul britanic a declarat că week-end-ul de pe circuitul din Melbourne a fost chinuitor pentru echipa sa, Mercedes.

Lewis Hamilton a avut un week-end de cursă dezastruos. În calificări, pilotul britanic nu a reușit să treacă de Q2, iar în cursă a fost nevoit să abandoneze, din cauza unei probleme la motor. Pilotul britanic a transmis că nu a simțit niciun semn din partea monopostului său, înainte ca acestuia să nu-i mai funcționeze unitatea de putere.

„Nu am simțit că va veni, până când s-a întâmplat. Cu siguranță este frustrant, pentru că a fost devreme în cursă, eram în progres și era strategia diferită pentru toți. Dar se întâmplă și astfel de lucruri.

(N.r. Ce a învățat din cursă) Nimic din ce nu știam înainte. Nu am arătat rău în virajele de viteză mare, dar am fost lenți în cele de viteză scăzută, în timp ce în cursa precedentă, am fost slabi pe viteză mare, și buni pe viteză mică. Da, a fost un chin week-end-ul acesta”, a declarat Lewis Hamilton, conform formula1.com.

Totul despre AntenaPLAY

AntenaPLAY oferă abonaților 5 canale TV live si peste 12 canale liniare exclusive, o selecție de filme pe gustul fiecăruia, atât producții românești, cât și internaționale, seriale pentru toată familia, de la k-dramas la seriale polițiste, comedie, acțiune sau dragoste. Aplicația AntenaPLAY este disponibilă pe toate dispozitivele: smartphone, smart TV, PC, tabletă și laptop.

Ai sport în AntenaPLAY

Trăiești live-ul în fiecare zi, pentru că ai sport live în AntenaPLAY. În 2024, competițiile de Formula 1, Fomula 2, Formula 3, se vad live integral în AntenaPLAY. Cele peste 24 de curse pot fi vizionate în canalul de sport live, AS LIVE, dar si pe canalele dedicate fiecărei competiții. Toate antrenamentele, calificările, sprinturile și cursele pentru marele premiu de Formula 1 vor putea fi urmărite live online. Pe lângă acestea, abonații pot urmări și F1 Academy, Porsche Supercup, Liga Campionilor Asiei, meciurile din Liga Portugal, Cupa Franței sau evenimente de MMA și box. Plus multe alte competiții exclusive. Platforma AntenaPLAY îți pune la dispoziție 3 tipuri de abonamente: lunar, de 6 luni și de 1 an. Hai în AntenaPLAY!