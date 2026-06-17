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A reintrat Ferrari în cursa pentru titlu?

Adrian Georgescu Publicat: 17 iunie 2026, 10:58

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A reintrat Ferrari în cursa pentru titlu?

Lewis Hamilton - Getty Images

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Cursa din Barcelona s-a încheiat cu un învingător surprinzător. Lewis Hamilton nu câștigase niciodată cu Ferrari, iar ultima victorie a scuderiei fusese cea de la Marele Premiu al Mexicului din 2024.

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Ceea ce ne aduce la o întrebare. A fost victoria lui Hamilton semnul că Ferrari are, în acest moment, cea mai bună mașină? Sau a fost mai degrabă semnul unei conjuncturi?

Și progres clar, și conjunctură

Cele opt upgrade-uri în diferite zone aduse de scuderie au adus un progres însemnat. La fel, și trecerea la discurile de frână Carbon Industries. Da, victoria lui Hamilton, cu cea mai mare diferență față de ocupantului locului secund, de aproape 20 de secunde, a fost cea mai categorică din acest sezon. Victoria lui Hamilton a venit însă și datorită unor conjuncturi, foarte bine speculate de către Ferrari.

Ar fi învins englezul în Barcelona și fără apariția pe pistă a mașinii de siguranță virtuale din turul al 41-lea? Eu am spus că da încă de duminică, adunând pur și simplu cifrele, observând ritmul senzațional al lui Lewis din partea a doua a cursei și luând în calcul că duelul Antonelli – Russell ar fi simplificat oricum misiunea lui. Am citit câteva article pe această temă și toate ajung la aceeași conlcuzie. Au analizat subiectul, cu date, și cei de la The Race, și cei de la PlanetF1, și cei de la Motorsport.com.

De ce Hamilton avea mari șanse la victorie și fără VSC

În primul rând, strategia cu trei opriri, la care Hamilton a trecut destul de repede, a fost una mai potrivită condițiilor. Barcelona e o pistă pe care degradarea pneurilor, mai ales la o temperatură la suprafața asfaltului de 50 de grade Celsius, aduce o încetinire imediată pe tur. Analizele de după cursă arătau o încetinire medie de 0,15 secunde pe tur, una enormă. Astfel, să luăm doi coechipieri cu mașini identice, A și B. dacă pilotul A schimba gumele în turul 15, iar pilotul B în turul 25, după intrarea anvelopelor în temperatura de funcționare, adică prin turul 26, pilotul B era din start mai rapid, pe fiecare tur, cu 1,5 secunde decât pilotul A.

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Mercedes a reușit să se adapteze la undercut-ul lui Hamilton (pe softuri) din turul 11, chemându-l la boxe pe Russell în turul 12. Odată trecut la strategia cu trei opriri, Hamilton (acum cu harduri) a schimbat iar în turul 27 (a trecut la medii), beneficiind de avantajul gumelor mai noi până în turul 36, când Russell a intrat. George a mers pe formula medii-hard-hard, ca și Antonelli.

Ar fi fost o cursă mult mai interesantă fără VSC

Să observăm două lucruri. În primul rând, specificațiile diferite ale gumelor nu au oferit mare diferență în performanțe. În al doilea rând, piloții Mercedes au avut strategiile foarte asemănătoare. Aceasta a făcut ca ei să se pândească unul pe celălalt și să-l neglijeze pe Hamilton.

Când, în turul 40, accidentul lui Alonso a scos VSC pe traseu, Hamilton a ieșit de la boxe tot în frunte. Din acel moment și până la sfârșitul cursei, Hamilton a avut anvelope mai ”tinere” decât Russell cu cinci tururi. Ambii pe harduri. A avut o medie de timpi pe tur cu 0,85 secunde mai buni decât Russell.

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La Barcelona, un schimb în condiții de VSC duce la o pierdere de timp de aproximativ 12 secunde. În condițiile în care un pitsop la Barcelona ”costă” cam 23 de secunde, Lewis a câștigat cam 11 secunde datorită conjuncturii favorabile. Fără acest ”cheap pitstop”, Hamilton ar fi ieșit pe poziția a treia, la cam 7 secunde în urma liderului Russell. I-ar fi prins pe Kimi și pe George, probabil, prin turul 52, și tot cu pneuri mai ”tinere”. Ar fi avut la dispoziție cam 14 tururi să-i depășească, beneficiind de un ritm notabil mai bun, pe cei doi piloți Mercedes. Aceștia, putem să presupunem, tot s-ar fi luptat între ei. Erau mai multe șanse ca Lewis să reușească acest lucru decât ca el să nu reușească.

Este un sezon lung și imprevizibil

Răspunsul la întrebarea din titlu este: “Ferrari n-a ieșit niciodată din lupta pentru titlu.” La fel, nici McLaren, după cum nici pe cei de la Red Bull Racing nu i-aș scoate definitiv din cărți. Este un sezon lung, din care de-abia s-a consumat puțin mai mult de un sfert. În acest sezon, fiecare pachet de upgrade-uri poate aduce salturi semnificative. La asta se adaugă și nivelarea adusă de mecanismul ADUO. Momentul în care Ferrari, care are dreptul la un upgrade în plus în 2026 față de Mercedes, va aduce un nou motor va fi unul crucial.

Asta ne aduce la întrebarea cea mai importantă. Care este, în acest moment ordinea valorică a mașinilor? Eu cred că Mercedes are în continuare cea mai bună mașină per total, dar că Ferrari și chiar și McLaren s-au apropiat față de începutul sezonului.

Dar despre asta vom vorbi în articolul următor.

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