A reintrat Ferrari în cursa pentru titlu?

Cursa din Barcelona s-a încheiat cu un învingător surprinzător. Lewis Hamilton nu câștigase niciodată cu Ferrari, iar ultima victorie a scuderiei fusese cea de la Marele Premiu al Mexicului din 2024.

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Ceea ce ne aduce la o întrebare. A fost victoria lui Hamilton semnul că Ferrari are, în acest moment, cea mai bună mașină? Sau a fost mai degrabă semnul unei conjuncturi?

Și progres clar, și conjunctură

Cele opt upgrade-uri în diferite zone aduse de scuderie au adus un progres însemnat. La fel, și trecerea la discurile de frână Carbon Industries. Da, victoria lui Hamilton, cu cea mai mare diferență față de ocupantului locului secund, de aproape 20 de secunde, a fost cea mai categorică din acest sezon. Victoria lui Hamilton a venit însă și datorită unor conjuncturi, foarte bine speculate de către Ferrari.

Ar fi învins englezul în Barcelona și fără apariția pe pistă a mașinii de siguranță virtuale din turul al 41-lea? Eu am spus că da încă de duminică, adunând pur și simplu cifrele, observând ritmul senzațional al lui Lewis din partea a doua a cursei și luând în calcul că duelul Antonelli – Russell ar fi simplificat oricum misiunea lui. Am citit câteva article pe această temă și toate ajung la aceeași conlcuzie. Au analizat subiectul, cu date, și cei de la The Race, și cei de la PlanetF1, și cei de la Motorsport.com.

De ce Hamilton avea mari șanse la victorie și fără VSC

În primul rând, strategia cu trei opriri, la care Hamilton a trecut destul de repede, a fost una mai potrivită condițiilor. Barcelona e o pistă pe care degradarea pneurilor, mai ales la o temperatură la suprafața asfaltului de 50 de grade Celsius, aduce o încetinire imediată pe tur. Analizele de după cursă arătau o încetinire medie de 0,15 secunde pe tur, una enormă. Astfel, să luăm doi coechipieri cu mașini identice, A și B. dacă pilotul A schimba gumele în turul 15, iar pilotul B în turul 25, după intrarea anvelopelor în temperatura de funcționare, adică prin turul 26, pilotul B era din start mai rapid, pe fiecare tur, cu 1,5 secunde decât pilotul A.