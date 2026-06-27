George Russell, în culmea fericirii după ce a obţinut in extremis pole-ul în Austria! Cuvântul pe care l-a repetat

George Russell a obţinut in extremis pole-position-ul în Marele Premiu al Austriei, cu cel mai rapid tur pe steag galben, în urma accidentului lui Max Verstappen!

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Iniţial se credea că turul lui Russell de pe steag galben va fi investigat, dar anunţul oficial l-a găsit pe pilotul Mercedes în culmea fericirii! Incidentul nu a fost investigat, iar el a obţinut pole-ul în Marele Premiu al Austriei. “Excepţional”, a fost cuvântul repetat de Russell în prima reacţie după calificările care s-au văzut în direct pe Antena 3 CNN şi AntenaPLAY.

George Russell, prima reacţie după pole-ul obţinut in extremis în Austria: “Mă simt excepţional”

“(n.r: George, o treabă fantastică, un tur foarte bun) Mă simt excepţional. A fost un tur excepţional. Am văzut steagul galben, am ridicat piciorul din acceleraţie suficient de mult. Era un singur steag galben, nu double yellow. A fost o zi grea pentru mine, dar un tur foarte special pentru mine la final. Sunt foarte mândru de treaba pe care am făcut-o.

(n.r: Se pare că mâine va fi şi mai cald decât astăzi) Sper să ne descurcăm bine. Ferrari arată foarte bine în aceste condiţii. Pe de altă parte mă gândesc şi la faptul că noi suntem cu un monopost mult mai valabil din punctul de vedere al aerodinamicii.

Va fi o zi de duminică foarte-foarte grea, în care mă voi lupta şi cu Kimi, nu numai cu cei de la Ferrari”, a declarat George Russell, după ce a obţinut in extremis pole-ul în Austria.