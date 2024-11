„Îl va motiva ”. Lewis Hamilton poate câștiga al 8-lea titlu mondial cu Ferrari. Analiza făcută de un fost pilot de Formula 1 - Antena Sport

Toto Wolff, despre plecarea lui Lewis Hamilton de la Mercedes

La începutul acestui an, o veste a cutremurat lumea Formulei 1. Anunțul că Lewis Hamilton va pleca de Mercedes și va semna cu Ferrari a luat pe toată lumea prin surprindere. Britanicul, care a câştigat de 7 ori titlul campion mondial, va pilota din 2025 pentru Scuderie.

Cu toate acestea, Toto Wolff, directorul Mercedes, a precizat că nu a fost luat prin surprindere de cele întâmplate. Mai mult, germanul în vârstă de 52 de ani a vorbit despre cum a gestionat întreaga situație dar și de sfatul pe care l-a primit de la bunul său prieten, Pep Guardiola.

„Mi-am dat seama de ceea ce se întâmplă cu 2 săptămâni înainte. Instinctul nu m-a trădat. Au fost câțiva piloți care m-au sunat și nu o făcuseră înainte, am înțeles că se întâmplă ceva. I-a trimis un mesaj lui Fred Vasseur: Ne iei șoferul? Și nu am primit un răspuns, lucru neobișnuit pentru Fred. E un bun prieten de al meu. Am înțeles ce se întâmplă. Lewis a venit la mine de Sărbători. Am vorbit puțin, așa cum facem de obicei în perioada Crăciunului și i-am spus că vreau să angajăm pe cineva de la Ferrari. Lou mi-a zis: Trebuie să-ți spun ceva. În momentul ală mi-am spus: nu te pot vedea altundeva în afară de Mercedes.

A fost o situație pe care am vrut să o văd întâmplându-se. Am vrut ca el și Fred să-mi spună că e adevărat, nu am vrut să-i confrunt. Mi s-au întâmplat lucruri mai rele în viață, dramă, traumă, asta nici măcar nu m-a mișcat. Lou îmi e prieten și mereu va fi. Am avut 12 ani minunați împreună la echipă, a fost un gând neobișnuit că se termină, dar nu ceva care să-mi pună probleme în vreun fel. Dacă cineva vrea să plece, trebuie să-i Iași să plece”,a povestit Toto Wolff, în podcast-ul High Performance.