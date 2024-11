Kalle Rovanperä, dublu campion mondial de raliuri, a testat un monopost de Formula 1 - Antena Sport

Kalle Rovanperä, dublu campion mondial de raliuri, a testat un monopost de Formula 1 Kalle Rovanperä, conducând un monopost Red Bull / X Kalle Rovanperä Kalle Rovanperä, dublu campion mondial de raliuri, a încercat experienţa de a pilota un monopost de Formula 1 în timpul unui test pe Red Bull Ring din Austria. ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ Programul său de pilot part-time în WRC în 2024 îi lasă puţin timp, iar Kalle Rovanperä îl foloseşte pentru a face descoperiri. La vârsta de 24 de ani, dublul campion mondial a făcut saltul în Formula 1. Kalle Rovanperä, dublu campion mondial de raliuri, a testat un monopost de Formula 1 Nu pentru a face carieră, ci doar pentru a încerca această lume nouă, cu sprijinul sponsorului său, relatează news.ro, citând L’Equipe. În urmă cu câteva zile, Rovanperä a vizitat Red Bull Ring, circuitul austriac care găzduieşte curse de F1 şi MotoGP. După cum a arătat în social media, actualul ocupant al locului 6 în clasamentul Campionatului Mondial a condus un monopost Red Bull. Reclamă

Formula 1 e transmisă în exclusivitate de Antena pentru 3 ani

Formula 1 este transmisă în exclusivitate de Antena pentru 3 ani. Antrenamentele, calificările şi cursele din Marile Premii se văd exclusiv pe Antena 1, Antena 3, AntenaStars şi în AntenaPLAY.

Ultima cursă a fost câştigată de Max Verstappen. Campionul mondial en-titre a obţinut o victorie fantastică, după ce a plecat de pe locul 17 de pe grila de start în Marele Premiu al Braziliei.

„Emoţiile mele au fost un roller-coaster. Am fost foarte ghinionişti cu acel steag roşu în calificări, am plecat de pe 17. Ştiam că va fi o cursă dificilă. Ne-am ferit de greşeli, am avut noroc, am profitat de oportunităţi. Să câştig aici, de pe asemenea poziţie, este incredibil.

Este foarte dificil de depăşit aici, şi cu asflatul nou. Ştiam că trebuie să încerc. Evident, e foarte uşor să blochezi frânele pe faţă, am încercat să echilibrez balanţa frânelor, dar e incredibil să depăşeşti. (N.r. Ai făcut publicul să se ridice în picioare) Sper că le-a plăcut această cursă", a spus Max Verstappen, imediat după cursa din Brazilia.

