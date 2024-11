Cursa din Marele Premiu de Formula 1 al Braziliei e ACUM pe Antena 3 CNN şi în AntenaPLAY. Steag roşu la Interlagos - Antena Sport

Cursa din Marele Premiu de Formula 1 al Braziliei este în direct pe Antena 3 CNN și în AntenaPLAY duminică, de la ora 17:30. Se anunță un spectacol total la Interlagos.

Lando Norris a plecat din pole position după ce a obținut cel mai bun timp în calificări. Rivalul acestuia, Max Verstappen, a fost eliminat în Q2 și, din cauza penalizării de 5 poziții primte, va pleca al 17-lea, în cadrul cursei principale.

Update 18:50: Steag negru pentru Nico Hulkenberg! Pilotul celor de la Haas a fost descalificat după ce a fost împins de stewarzi şi a revenit pe circuit în timpul VSC-ului.

Tur 32/69: Steag roşu la Interlagos! Franco Colapinto este out din cursă după ce şi-a făcut praf monopostul sub Safety Car. Din fericire, pilotul argentinian este ok.

Tur 30/69: Safety Car din cauza ploii. Esteban Ocon este lider.