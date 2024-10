Lewis Hamilton vrea să sacrifice Marele Premiu al Statelor Unite şi să-l ajute pe George Russell - Antena Sport

George Russell a fost protagonistul unui accident pe final de Q3

Mercedes va analiza până la cursa de diseară cea mai bună strategie, dar este improbabil să accepte oferta lui Hamilton. Se pare că acest scenariu ar implica o muncă semnificativă pentru ambele mașini.

Mai mult, George Russell a clarificat ce s-a întâmplat, de fapt, în virajul 19. Acesta susține că a fost cauzat pur și simplu de faptul că a forțat prea mult în încercarea de a compensa lipsa de ritm.

„Tot sezonul, când mașina este în punctul favorabil, ne luptăm pentru pole și victorii. Ieri, amândoi ne-am luptat pentru pole, iar astăzi am fost aproape în Q1. Am făcut-o cu adevărat în ultimul tur și, în cele din urmă, am încercat să găsesc performanțe care nu existau și am plătit prețul. Și sunt chiar dezamăgit de mine, pentru că toată lumea a muncit din greu pentru a aduce upgrade-urile. Acum am aruncat totul la coșul de gunoi”, a mărturisit britanicul.