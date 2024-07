Lovitură pentru Ferrari! Unul dintre şefii Scuderiei a semnat cu Aston Martin - Antena Sport

„Trăiesc un coşmar!” Charles Leclerc, la pământ după Marele Premiu al Marii Britanii

Charles Leclerc este la pământ după Marele Premiu al Marii Britanii. Pilotul celor de la Ferrari a terminat pe locul 14 cursa de la Silverstone, fiind unul dintre piloţii întârziaţia care au fost depăşiţi de cei din fruntea clasamentului.

Leclerc a plecat de pe locul 11 şi spera să îşi ia revanşa pentru ziua nereuşită de sâmbătă. Cu toate acestea, ploaia şi deciziile greşite luate de Ferrari l-au costat pe monegasc. Carlos Sainz, coechipierul său, a încheiat pe locul 5.

„Totul s-a dus în momentul în care am ales pneurile intermediare. Ploaia ne-a distrus pneurile. Trăiesc un coşmar de câteva curse, trebuie să ieşim imediat din această situaţie.

Am avut un start bun, apoi am simţi că începe ploaia în virajul 15 şi am decis să intru la boxe pentru a trece pe intermediare. Din păcate, ploaia a venit 8 tururi mai târziu şi asta ne-a distrus. Vom analiza totul pentru a înţelege dacă puteam face mai multe”, a spus Charles Leclerc, citat de gazzetta.it.„Nervos, demoralizat şi lipsit de încredere”, a fost modul în care jurnaliştii italieni l-au descris pe Leclerc după cursa de la Silverstone.