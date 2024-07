"Trăiesc un coşmar!" Charles Leclerc, la pământ după Marele Premiu al Marii Britanii: "Asta ne-a distrus" - Antena Sport

Charles Leclerc, la pământ după Marele Premiu al Marii Britanii: "Asta ne-a distrus" Charles Leclerc, la Marele Premiu al Marii Britanii 2024 / Profimedia Charles Leclerc este la pământ după Marele Premiu al Marii Britanii. Pilotul celor de la Ferrari a terminat pe locul 14 cursa de la Silverstone, fiind unul dintre piloţii întârziaţia care au fost depăşiţi de cei din fruntea clasamentului. ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ Formula 1™, Formula 2 şi Formula 3 se vor vedea în următorii trei ani în AntenaPLAY. 24 de curse de Formula 1 vor fi în 2024 în direct pe Antena 1, Antena 3 CNN şi în AntenaPLAY. „Trăiesc un coşmar!” Charles Leclerc, la pământ după Marele Premiu al Marii Britanii: „Asta ne-a distrus” Leclerc a plecat de pe locul 11 şi spera să îşi ia revanşa pentru ziua nereuşită de sâmbătă. Cu toate acestea, ploaia şi deciziile greşite luate de Ferrari l-au costat pe monegasc. Carlos Sainz, coechipierul său, a încheiat pe locul 5. În ceea ce îl priveşte pe Leclerc, câştigătorul din acest an de la Monte-Carlo a dezvăluit unde s-a greşit în cursa de la Silverstone. Decizia de a trece pe intermediare cu mult înainte ca ploaia să înceapă la Silverstone a dat peste cap toate planurile celor de la Ferrari: „Totul s-a dus în momentul în care am ales pneurile intermediare. Ploaia ne-a distrus pneurile. Trăiesc un coşmar de câteva curse, trebuie să ieşim imediat din această situaţie. Reclamă

Am avut un start bun, apoi am simţi că începe ploaia în virajul 15 şi am decis să intru la boxe pentru a trece pe intermediare. Din păcate, ploaia a venit 8 tururi mai târziu şi asta ne-a distrus. Vom analiza totul pentru a înţelege dacă puteam face mai multe”, a spus Charles Leclerc, citat de gazzetta.it.„Nervos, demoralizat şi lipsit de încredere”, a fost modul în care jurnaliştii italieni l-au descris pe Leclerc după cursa de la Silverstone.

