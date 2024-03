Max Verstappen, încântat de monopostul Red Bull, după succesul din MP al Bahrainului: "Nu ai mereu şansa să meargă totul perfect" - Antena Sport

Reclamă

Verstappen a fost surprins de cât de bine au mers lucrurile pentru el şi pentru echipa Red Bull. Olandezul a obţinut şi punctul bonus pentru cel mai rapid tur, în timp ce Sergio Perez, coechipierul său, a încheiat pe locul al doilea:

„E de necrezut. Ziua de azi a mers mai bine decât mi-am imaginat. Cred că maşina a mers foarte bine din toate punctele de vedere, am avut ritm şi a fost foarte plăcut de pilotat astăzi. Am stat departe de probleme şi e un start grozav de an. Nu putea să fie mai bine.

A fost distractiv, m-am simţit bine astăzi. Sunt speciale aceste zile, deoarece nu ai mereu şansa să meargă totul perfect. Eşti unul cu maşina şi totul se simte grozav.

Cred că startul a fost bun, primul viraj e strâns, vrei să îţi aperi interiorul pentru a fi sigur. Asta am făcut şi după aceea ne-am concentrat asupra propriei curse.

E un sezon lung, e un loc plăcut, oricum. Câteva zile libere şi după o luăm de la capăt”, a declarat Max Verstappen, după ce a câştigat Marele Premiu al Bahrainului.

