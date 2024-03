Cursa de Formula 1™ a Marelui Premiu al Bahrainului e sâmbătă, ora 17:00, în direct pe Antena 1 şi LIVE STREAM în AntenaPLAY - Antena Sport

„A fost distractiv, circuitul a avut multă aderenţă. În ultimele două zile, vântul ne-a dat bătăi de cap pentru a face un tur complet. Aşa a fost şi în calificări. Pentru a da totul în Q3 a fost puţin dificil. Bineînţeles, sunt foarte fericit să fiu în pole. Sincer să fiu, a fost puţin neaşteptat. Dar în calificări, monopostul s-a apropiat de noi şi am fost fericit cu el.

Am spus ieri că trebuie să găsim un echilibru, chiar dacă astăzi nu a fost posibil cu vântul. Din fericire, am mers în direcţia cea bună astăzi şi am mai făcut un pas în faţă.

Cursa cred că va fi echilibrată. Arătăm bine în curse, asta e cel mai important, dar vom vedea mâine. Sunt încrezător că vom avea o cursă bună”, a declarat Max Verstappen, după calificările din Bahrain.

Antena 1 şi Antena 3 CNN transmit în direct Formula 1 în România

Antena este casa Formulei 1 în România pentru următorii 3 ani. Cele 24 de curse ale celui mai spectaculos sezon din istoria legendară a acestui sport vor fi transmise integral de posturile Antena şi platforma AntenaPLAY.

Astfel, Antena 1 si Antena 3 CNN vor transmite în România calificările şi cursele de Formula 1, începând de vineri, 1 martie, când sunt programate calificările din primul mare premiu al anului 2024 – în direct din Bahrain. Toate antrenamentele, calificările şi cursele sunt în direct pe AntenaPLAY, cea mai mare platformă de video streaming cu conţinut românesc.

Săptămâna 1 LIVE pe Antena 1 şi AntenaPLAY

Antena 1 a început transmisiile vineri, 1 martie, la ora 18.00 cu calificările din Bahrain, iar sâmbătă va transmite în direct prima cursă a anului – Marele Premiu al Bahrainului, de la ora 17.00. Antrenamentele de pe 29 februarie și 1 martie au putut fi urmărite integral pe AntenaPLAY.

Săptămâna 2 LIVE pe Antena 3 CNN şi AntenaPLAY

Săptămâna viitoare, Antena 3 CNN va transmite calificările Marelui Premiu al Arabiei Saudite, vineri, 8 martie, de la ora 19.00 şi apoi cursa, sâmbătă, 9 martie, de la ora 19.00. Antrenamentele de pe 7 şi 8 martie pot fi urmărite integral pe AntenaPLAY.