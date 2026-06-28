Mercedes a câștigat duelul cel mai fierbinte

Cei de la Ferrari au adus un nou motor în Austria, mai puternic. Știind că urmau să înfrunte o căldură teribilă, deci au încercat cumva un scenariu asemănător celui din Barcelona, unde Hamilton a triumfat. Au diminuat primul stint, pe medii, încercând un număr de trei opriri, pentru a limita cumva degradarea termică a pneurilor. Nu au reușit. Potrivit lui Fred Vasseur, nu strategia a fost problema, ci faptul că nu au avut ritmul de cursă al celor de la Mercedes și Red Bull. ”Am încercat să compensăm, dar nu a fost o luptă dreaptă. Cred că am fost la nivelul celor de la McLaren, dar față de Mercedes și Max, a fost mai dificil”, a spus el. „Probabil că am forțat prea mult în primele două ture ca să ținem pasul cu ei și am cam distrus totul.”

Russell a revenit pe locul al doilea în clasament

În aceste condiții, Mercedes și-a făcut bine temele. Erau așteptate unele probleme, căci Russell și Antonelli au avut două abandonuri în ultimele curse, ambele cauzate de sistemul electric. Russell a rezistat însă la start asaltului mașinilor Ferrari și a controlat cursa, terminând până la urmă cu aproape jumătate de minut înaintea lui Hamilton. Antonelli, care în primele tururi a ieșit deseori în afara limitelor circuitului, a avut și ghinionul ratării unei intrări prea timpurii la boxe. A fost înainte cu numai câteva secunde de o neutralizare. Dacă ar mai fi stat încă un tur pe traseu, ar fi câștigat câteva secunde prețioase și i-ar fi putut pune în pericol pe ocupanții primelor două poziții.

Red Bull a reintrat în joc

Cel care a obținut poziția secundă, după un accident în Q3 care a făcut să plece de pe poziția a cincea, a fost Max Verstappen. A fost cea mai bună cursă a olandezului și a celor de la Red Bull din acest sezon. Max a terminat la mai puțin de două secunde în urma lui Russell, ceea ce, acum câteva săptămâni, nu se putea întâmpla decât conjunctural. Este adevărat, echipa a introdus un pachet de îmbunătățiri consistent. La fel de adevărat este că Spielberg e unul dintre traseele pe care olandezul se simte minunat. Probabil că evoluția aceasta nu se va repeta pe alte trasee, dar revenirea în joc a cvadruplului campion mondial e un factor de adrenalină. Mai ales că a avut câteva dueluri cu Lewis Hamilton care ne-au amintit de luptele clasice ale celor doi. Progresul team-ului austriac e confirmat și de faptul că Hadjar a ocupat locul al șaselea, mai bine decât Lando Norris și Charles Leclerc.