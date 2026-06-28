Mercedes a câștigat duelul cel mai fierbinte

Marele Premiu al Austriei a fost întotdeauna o cursă care a oferit spectacol. Sunt mai multe planete care se aliniază pentru a oferi cursei din munții Stiriei statutul de scenă a imprevizibilului. Vă reamintesc că, în ultimele 7 curse disputate la Spielberg, în 4 avusese loc un incident în turul de debut, care a dus la apariția mașinii de siguranță.
Un traseu fabulos
În primul rând, este un teren de încercare pentru strategii diverse. Se pot alege ”trase” alternative din punctul de vedere al alegerii de pneuri, al stinturilor, etc.
În al doilea rând, configurația ajută depășirile. Virajul al treilea, Curba Remus, este, după părerea mea, cel mai frumos viraj din F1. Se află pe o urcare fantastică și cere o frânare puternică. De la peste 300 de kilometri pe oră mașinile frânează violent la mai puțin de 70, în circa 5 secunde, pe o distanță de aproximativ 250 de metri. Apoi urmează o schimbare de direcție la cam 55 de grade spre dreapta. De pe linia de start/sosire, unde e nivelul cel mai scăzut, până la punctul de elevație maximă – care se atinge nu departe după curba Remus – piloții urcă 63,5 metri. Doar Eau Rouge de la Spa (care începe însă cu o coborâre) și primul viraj de la Austin mai oferă astfel de diferențe de nivel.
În al treilea rând, vremea se schimbă foarte rapid, pentru că traseul e în mijlocul munților. Chiar și în cursa aceasta, în care cerul a fost senin, a existat o posibilitate de 10% să plouă din acel senin. Prin turul al 54-lea, această posibilitate crescuse. Iar la această cursă, specific, a existat necunoscuta oferită de arșiță.
Un veritabil test de stres
La startul cursei, temperatura în aer era de 35 de grade Celsius, iar cea la suprafața pistei urca la 49, în timp ce senzorii Pirelli indicau chiar 61. În acest sens, se anunța un adevărat test de stres pentru pneuri și mai ales pentru motoare. Unul mai dur chiar decât cel din ultimul Mare Premiu din Barcelona, căci la Spielberg altitudinea ridicată face ca motoarele să aibă o admisie mai dificilă. Foarte mulți piloți au semnalat probleme cu supraîncălzirea și au existat abandonuri.
Ferrari n-a avut un ritm bun de cursă
Cei de la Ferrari au adus un nou motor în Austria, mai puternic. Știind că urmau să înfrunte o căldură teribilă, deci au încercat cumva un scenariu asemănător celui din Barcelona, unde Hamilton a triumfat. Au diminuat primul stint, pe medii, încercând un număr de trei opriri, pentru a limita cumva degradarea termică a pneurilor. Nu au reușit. Potrivit lui Fred Vasseur, nu strategia a fost problema, ci faptul că nu au avut ritmul de cursă al celor de la Mercedes și Red Bull. ”Am încercat să compensăm, dar nu a fost o luptă dreaptă. Cred că am fost la nivelul celor de la McLaren, dar față de Mercedes și Max, a fost mai dificil”, a spus el. „Probabil că am forțat prea mult în primele două ture ca să ținem pasul cu ei și am cam distrus totul.”
Russell a revenit pe locul al doilea în clasament
În aceste condiții, Mercedes și-a făcut bine temele. Erau așteptate unele probleme, căci Russell și Antonelli au avut două abandonuri în ultimele curse, ambele cauzate de sistemul electric. Russell a rezistat însă la start asaltului mașinilor Ferrari și a controlat cursa, terminând până la urmă cu aproape jumătate de minut înaintea lui Hamilton. Antonelli, care în primele tururi a ieșit deseori în afara limitelor circuitului, a avut și ghinionul ratării unei intrări prea timpurii la boxe. A fost înainte cu numai câteva secunde de o neutralizare. Dacă ar mai fi stat încă un tur pe traseu, ar fi câștigat câteva secunde prețioase și i-ar fi putut pune în pericol pe ocupanții primelor două poziții.
Red Bull a reintrat în joc
Cel care a obținut poziția secundă, după un accident în Q3 care a făcut să plece de pe poziția a cincea, a fost Max Verstappen. A fost cea mai bună cursă a olandezului și a celor de la Red Bull din acest sezon. Max a terminat la mai puțin de două secunde în urma lui Russell, ceea ce, acum câteva săptămâni, nu se putea întâmpla decât conjunctural. Este adevărat, echipa a introdus un pachet de îmbunătățiri consistent. La fel de adevărat este că Spielberg e unul dintre traseele pe care olandezul se simte minunat. Probabil că evoluția aceasta nu se va repeta pe alte trasee, dar revenirea în joc a cvadruplului campion mondial e un factor de adrenalină. Mai ales că a avut câteva dueluri cu Lewis Hamilton care ne-au amintit de luptele clasice ale celor doi. Progresul team-ului austriac e confirmat și de faptul că Hadjar a ocupat locul al șaselea, mai bine decât Lando Norris și Charles Leclerc.
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