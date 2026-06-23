Ferrari și Red Bull pregătesc upgrade-uri importante în Austria

În acest sezon, precedat de niște schimbări majore de regulament, pachetele de upgrade-uri făcute au adus pași însemnați înainte realizați de echipele respective.

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După cum era de așteptat, după primele etape disputate în Australia și Asia, primul ”val” a fost la cea dintâi cursă nord-americană, disputată la Miami. Atunci, McLaren, Ferrari și Red Bull au introdus pachete importante de îmbunătățiri.

Upgrade-urile făcute de McLaren au avut atunci cel mai mare efect. Norris și Piastri au ocupat primele două poziții la sprint și l-au însoțit pe podium pe învingătorul Antonelli în cursa clasică. McLaren a obținut un câștig imediat de performanță și a redus ecartul față de Mercedes. După Miami, team-ul din Woking a devenit un candidat constant la podiumuri și la ocuparea pole-urilor.

Mercedes nu s-a grăbit

După ce a dominat categoric începutul de sezon, Mercedes n-a avut niciun motiv să grăbească introducerea primelor upgrade-uri. Acestea au fost introduse înaintea celei de-a cincea curse din calendar, de la Montreal. Efectul e foarte greu de cuantificat, în timp câștigat pe tur, deoarece Mercedes era deja lider.

A ajutat echipa să își mențină avantajul în fața valului de upgrade-uri adus de rivali.