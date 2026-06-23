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Ferrari și Red Bull pregătesc upgrade-uri importante în Austria

Adrian Georgescu Publicat: 23 iunie 2026, 12:23

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Ferrari și Red Bull pregătesc upgrade-uri importante în Austria

Charles Leclerc și Max Verstappen, în Marele Premiu al Barcelonei / Profimedia

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În acest sezon, precedat de niște schimbări majore de regulament, pachetele de upgrade-uri făcute au adus pași însemnați înainte realizați de echipele respective.

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După cum era de așteptat, după primele etape disputate în Australia și Asia, primul ”val” a fost la cea dintâi cursă nord-americană, disputată la Miami. Atunci, McLaren, Ferrari și Red Bull au introdus pachete importante de îmbunătățiri.

Upgrade-urile făcute de McLaren au avut atunci cel mai mare efect. Norris și Piastri au ocupat primele două poziții la sprint și l-au însoțit pe podium pe învingătorul Antonelli în cursa clasică. McLaren a obținut un câștig imediat de performanță și a redus ecartul față de Mercedes. După Miami, team-ul din Woking a devenit un candidat constant la podiumuri și la ocuparea pole-urilor.

Mercedes nu s-a grăbit

După ce a dominat categoric începutul de sezon, Mercedes n-a avut niciun motiv să grăbească introducerea primelor upgrade-uri. Acestea au fost introduse înaintea celei de-a cincea curse din calendar, de la Montreal. Efectul e foarte greu de cuantificat, în timp câștigat pe tur, deoarece Mercedes era deja lider.

A ajutat echipa să își mențină avantajul în fața valului de upgrade-uri adus de rivali.

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Nu a produs un salt vizibil în clasament, ci mai degrabă a împiedicat reducerea diferenței. Dar despre Mercedes vom vorbi mai pe larg în articolul următor.

Noul motor Ferrari poate schimba regula jocului

Două echipe au anunțat introducerea unor pachete de îmbunătățiri în Austria: Ferrari și Red Bull.

Scuderia este campioana eforturilor făcute pentru îmbunătățirea mașinii. După primul val, cel din Miami, oamenii în roșu au făcut upgrade-uri importante înaintea cursei de la Barcelona. Efectul lor a fost unul important, iar Lewis a adus prima victorie scuderiei din ultimele două sezoane.

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Team-ul din Maranello va face upgrade-uri și în Austria. Concret, Ferrari intenționează să aducă la Spielberg cea de-a treia versiune a motorului Ferrari 067/6 din acest sezon. Este primul upgrade permis prin sistemul ADUO (Additional Development and Upgrade Opportunities) din cele două la care Ferrari are dreptul în acest sezon. De asemenea, va fi folosi un nou combustibil dezvoltat împreună cu Shell special pentru acest motor. Din informațiile apărute în paddock, câștigul de putere va fi de 5-10 cai-putere.

RB22, mai ușor și cu avantaje aerodinamice

Red Bull Racing va face upgrade-uri importante pentru cursa de duminică, de ”acasă”. În mod surprinzător, motorul pe combustie construit în colaborare cu Ford a fost declarat de FIA drept cel mai performant de pe grilă.

În Catalunya, RB22 a avut de suferit în special în virajele rapide și la gestionarea pneurilor pe un asfalt foarte dur. Pentru a lupta împotriva acestui comportament, pachetul major de actualizări va aborda atât aerodinamica, cât și greutatea mașinii. „Următorul nostru pachet va sosi în Austria și va fi unul semnificativ”, a spus Laurent Mekies, directorul formației. El a explicat că, astfel, RB22 se va apropia de limita de greutate. Potrivit managerului francez, evoluțiile vor reprezenta doar o etapă în parcursul de creștere al RB22, deși cea mai importantă de până acum din 2026.

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