Programul antrenamentelor, calificărilor, sprintului şi cursei de Formula 3 din cadrul Marelui Premiu al Australiei - Antena Sport

La Melbourne, în perioada 22-24 martie, vom avea parte de al doilea Grand Prix de Formula 3 după cel din 2023, acolo unde cel mai rapid tur a fost reuşit de Gabriel Bortoleto. La această ediţie, vom avea parte de 20 de tururi la sprint şi de 23 de tururi la cursa propriu-zisă.

Lista completă a piloţilor din sezonul 2024 de Formula 3

Ediţia din 2024 de Formula 3 va aduce la start 30 de piloţi, care vor concura pentru 10 echipe.

Prema Racing – Dino Beganovic, Gabriele Mini, Arvid Lindblad

Trident – Leonardo Fornaroli, Sami Meguetounif, Santiago Ramos

MP Motorsport – Tim Tramnitz, Kacper Sztuka, Alex Dunne

Campos Racing – Sebastian Montoya, Oliver Goethe, Mari Boya

Hitech Pulse-Eight – Luke Browning, Martinius Stenshorne, Cian Shields

Jenzer Motorsport – Charlie Wurz, Max Esterson, Matias Zagazeta

Van Amersfoort Racing – Noel Leon, Sophia Florsch, Tommy Smith

ART Grand Prix – Christian Mansell, Laurens van Hoepen, Nikola Tsolov

PHM AIX Racing – Tasanapol Inthraphuvasak, Nikita Bedrin, Joshua Dufek

Rodin Motorsport – Callum Voisin, Piotr Wisnicki, Joseph Loake

Lista curselor din Formula 3 din 2024

Bahrain International Circuit, Sakhir (1-2 martie)

Albert Park Circuit, Melbourne (23-24 martie)

Imola Circuit, Imola (18-19 mai)

Circuit de Monaco, Monaco (25-26 mai)

Circuit de Barcelona-Catalunya, Montmelo (22-23 iunie)

Red Bull Ring, Spielberg (29-30 iunie)

Silverstone Circuit, Silverstone (6-7 iulie)

Hungaroring, Mogyorod (20-21 iulie)

Circuit de Spa-Francorchamps, Stavelot (27-28 iulie)

Monza Circuit, Monza (31 august – 1 septembrie)

