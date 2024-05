Reacţia de mare campion a lui Max Verstappen, după ce a fost învins de Lando Norris în Marele Premiu de la Miami - Antena Sport

Reacţia de mare campion a lui Max Verstappen, după ce a fost învins de Lando Norris în Marele Premiu de la Miami. În direct pe Antena 3 CNN şi în AntenaPLAY, Lando Norris a făcut o cursă uriaşă şi a câştigat Marele Premiu de la Miami.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Max Verstappen a terminat pe locul al doilea, în timp ce Charles Leclerc a ocupat locul al treilea. Max Verstappen a avut un discut superb la adresa lui Norris, după ce acesta a câştigat prima sa cursă din carieră.

Reacţia de mare campion a lui Max Verstappen, după ce a fost învins de Lando Norris în Marele Premiu de la Miami

„Câștigi, pierzi. Cu toții suntem obișnuiți cu asta în curse, nu? Astăzi a fost un pic cam complicat. Cred că deja pe pneurile medii nu a fost prea bine, ne-am îndepărtat, dar nu așa cum ar trebui să fie. Apoi, odată ce am făcut o oprire la boxe, am auzit ce făcea McLaren pe tur și am spus: <<Ei bine, este destul de rapid>>. Au avut din ce în ce mai mult ritm, în special pe Lando pe care îl zbura. A fost incredibil de greu pentru noi în acea perioadă, dar dacă o zi proastă înseamnă locul 2, trebui să accept. Sunt foarte fericit pentru Lando, a trecut mult timp şi nu va fi ultimul lui succes. Cu siguranţă îl merită„, a spus Max Verstappen după ce a fost învins de Lando Norris în Marele Premiu de Formula 1 de la Miami.