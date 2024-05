Bucurie nebună la McLaren, după ce Lando Norris a câștigat Marele Premiu de la Miami! Pilotul, copleșit de emoții - Antena Sport

Norris a fost vizibil emoționat, după triumful de la Miami. Imediat după ce a încheiat cele 57 de tururi, și Lewis Hamilton a venit lângă monopostul său și l-a felicitat.

Lando Norris a devenit cel de-al 114-lea pilot care triumfă într-un Mare Premiu de Formula 1. Pilotul britanic le-a adus celor de la McLaren prima victorie, după o pauză de trei ani. Ultima a fost obținută de Daniel Ricciardo, pe circuitul din Monza, în 2021.

Lando Norris s-a declarat foarte mândru de succesul obținut, mulțumindu-le celor din echipa sa pentru că i-au fost alături. De asemenea, acesta a transmis că întregul week-end de la Miami a fost unul foarte bun pentru McLaren.

„Era timpul! Ce cursă am avut azi! O așteptăm de mult, sunt atât de fericit. A fost o cursă lungă, dificilă, dar am reușit să câștig. Tot week-end-ul a fost bun pentru mine, știam de vineri că avem ritmul necesar. Azi am pus totul cap la cap, le mulțumesc tuturor.

Ce să le spun lor…sunt foarte mândru, mulți oameni s-au îndoit de mine, a fost greu, dar azi am reușit, nu mi-am pierdut încrederea în echipa mea”, a declarat Lando Norris.

