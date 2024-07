"Un rezultat uimitor!" George Russell a vorbit despre mutarea de geniu care i-a adus victoria în Marele Premiu al Belgiei - Antena Sport

George Russell a vorbit despre mutarea de geniu care i-a adus victoria în Marele Premiu al Belgiei. Pilotul de la Mercedes a plecat de pe locul 6 şi a uimit pe toată lumea cu decizia luată în timpul cursei.

Astfel, George Russel a făcut o mutare care s-a dovedit de geniu în timpul Marelui Premiu de Formula 1 al Belgiei. Russell a cerut să facă o cursă cu o singură trecere pe la boxe, iar acest lucru i-a adus victoria. Russell a fost presat în final de Hamilton, dar a rezistat şi s-a impus în Marele Premiu de Formula 1 al Belgiei.

Pe circuitul de la Spa, Russell a obţinut a doua sa victorie din acest sezon, după cea din Austria. Al treilea s-a clasat Oscar Piastri de la McLaren, iar al patrulea Charles Leclerc (Ferrari), care plecase din pole position.

Pe cinci a terminat Max Verstappen (Red Bull), care deşi a câştigat calificările sâmbătă, a pornit de pe poziţia a 11-a a grilei fiind penalizat.

„Este un rezultat uimitor. Nu aveam în minte o victorie astăzi în şedinţa de strategie de cursă. Pneurile se simţeau ok, am tot spus echipei să trecem la o oprire la boxe. Lewis controla cursa şi se pregătea pentru victorie. Un 1-2 pentru o echipă înaintea pauzei de varp este senzaţional. În timpul cursei am tot vorbit pe radio cu echipa, dar a fost un efort de echipă. Am aruncat zarurile şi de data asta a mers. Ritmul maşinii a fost bun. 3 victorii în 6 curse pentru noi, mi-aş fi dorit ca următoarea cursă fi acut weekend-ul viitor„, a spus George Russel la finalul cursei.

La rândul său, Lewis Hamilton a fost fair-play şi şi-a felicitat colegul de la Mercedes.