"Una dintre cele mai slabe sesiuni!" Lewis Hamilton, reacţie vehementă după primele antrenamente din Australia - Antena Sport

În a doua sesiune de antrenamente, Lewis Hamilton a încheiat penultimul, cu un timp mai slab faţă de prima sesiune, anume 1.18.834. George Russell, coechipierul său de la Mercedes, s-a clasat pe locul şase la finalul antrenamentelor libere, primul loc fiind ocupat de Charles Leclerc.

„Evident că nu mă simt bine. Am avut una dintre cele mai slabe sesiune de antrenamente din ultima perioadă. Prima a fost destul de bună. Maşina a rulat într-un fel, am simţit-o bine, apoi a devenit din ce în ce mai rău. Am făcut nişte schimbări, schimbări mari…ei bine, am făcut câteva schimbări mari şi în a doua sesiune de antrenamente ne-a fost greu.

După această sesiune, mă simt mai neîncrezptor ca niciodată în această maşină, dar există aspecte pozitive din prima sesiune pe care am făcut-o”, a declarat Lewis Hamilton, conform formula1.com.

Şi Toto Wolff a fost dezamăgit de performanţa monopostului Mercedes, din a doua sesiune de antrenamente din Australia. Şeful echipei germane a oferit explicaţii pentru ceea ce s-a întâmplat.

„Cred că în a doua sesiune am trecut printr-o schimbare de set-up destul de dramatică pentru Lewis şi asta a avut un efect invers masiv. Dar acesta este motivul pentru care avem antrenamente.

Dacă aş spune că nu sunt frustrat, nu aş spune adevărul, cu siguranţă suntem. Încercăm atât de mult în toate direcţiile dar se pare că nu am găsit glonţul de argint încă, care ne va ajuta să ne ducem în direcţia cea bună", a declarat şi Toto Wolff.

