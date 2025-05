Verstappen redivivus! Analiza lui Adrian Georgescu după victoria campionului mondial la Imola - Antena Sport

Marele avantaj al echipei din Woking este, după cum am scris de multe ori, gestionarea încălzirii pneurilor, grație unui sistem de aerisire a frânelor excepțional. Or, când pe un traseu nu există prea multe viraje lente, unde anvelopele – mai ales cele din spate – să nu gliseze, și să nu se supraîncălzească la decelerări și accelerări, avantajul McLaren se reduce substanțial.

„Schimbările au fost mai degrabă legate de balansul mașinii decât de apăsarea la sol”, a confirmat directorul echipei, Christian Horner. Directorul tehnic Pierre Wache a explicat: „Upgrade-urile aerodinamice au oferit o opțiune mai mare pentru îmbunătățirea set-up-ului”.

Lupta se încinge

”După depășirea din primul tur am încercat să-l urmărim. Nu am avut însă pur și simplu un ritm de cursă suficient de bun pentru a-l ajunge. Am studiat diferite scenarii, dar în niciun moment nu am avut viteza necesară pentru a-l învinge”, a spus Andrea Stella.

Chiar și ținând cont de faptul că traseul de la Imola este pe placul celor de la Red Bull, această revenire a lui Verstappen arată ce subțire e granița care desparte nivelurile de performanță ale echipelor. Marele Premiu al Principatului Monaco este în proporție de 90% o chestiune de prestație în calificări. O cursă foarte importantă va fi însă cea din Barcelona, de pe 1 iunie. Atunci, verificările și normele care statuează elasticitatea aripilor vor fi mai drastice, ceea ce, se spune, va mai ”decupa” din avantajul McLaren.