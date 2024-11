Yuki Tsunoda, interogat în pijamale la sosirea în SUA! Cum era japonezul să rateze Marele Premiu din Las Vegas: "Aproape că am fost trimis acasă" - Antena Sport

Yuki Tsunoda: „În acea cameră nu poţi face nimic”

Potrivit motorsport.com, vorbind despre faptul că a fost dus într-o cameră pentru interogatoriu, Tsunoda a spus că a încercat ca situaţia sa să fie explicată mai bine de alţii, dar nu i s-a permis să comunice cu nimeni.

„Am călătorit cu fizioterapeutul meu”, a spus el. „Însă evident, când treci prin vamă, treci individual, nu?”

„Şi dintr-o dată el [oficialul] m-a băgat în cameră şi când am avut o conversaţie am fost de genul: pot să aduc persoana cu care călătoresc? Poate mă poate ajuta un pic să explic mai multe despre mine şi despre situaţia din Formula 1. Dar nu mi-au permis să îi aduc sau chiar să sun pe cineva. Am vrut să sun şi echipa, sau poate F1, ca să mă poată ajuta. Dar în acea cameră, nu poţi face nimic”.

Ai sport în AntenaPLAY

Trăiești live-ul în fiecare zi. În 2024, competițiile de Formula 1™, Formula 2™, Formula 3™ se văd în direct și integral în AntenaPLAY. Cele peste 24 de curse pot fi vizionate în canalul de sport live – AS LIVE, dar și pe canalele dedicate fiecărei competiții. Toate antrenamentele, calificările, sprinturile și cursele pentru marile premii de Formula 1™ vor putea fi urmărite în direct online.

Pe lângă acestea, abonații pot urmări și Liga Campionilor Asiei, Liga Portugal, Campionatul Greciei sau evenimente de MMA, gale de box, F1 Academy sau tenis de masă.